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دعوة لطرق بديلة.. إغلاق لمسارات علوية بـ"الدائري الغربي" في حائل

تتقاطع مع شارع الملك خالد وبهدف استكمال عمليات الربط ومشروعها

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل، عن إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد؛ لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل.

وتفصيلًا، أوضح الفرع أنه سيتم تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بدايةً من اليوم الاثنين الموافق 12/ 3/ 1443هـ؛ بهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الدائري.

وقال: "نأمل من الجميع التقيد بالطرق البديلة، واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل".

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دعوة لطرق بديلة.. إغلاق لمسارات علوية بـ"الدائري الغربي" في حائل
سبق

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل، عن إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد؛ لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل.

وتفصيلًا، أوضح الفرع أنه سيتم تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بدايةً من اليوم الاثنين الموافق 12/ 3/ 1443هـ؛ بهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الدائري.

وقال: "نأمل من الجميع التقيد بالطرق البديلة، واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل".

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:24 AM

دعوة لطرق بديلة.. إغلاق لمسارات علوية بـ"الدائري الغربي" في حائل

تتقاطع مع شارع الملك خالد وبهدف استكمال عمليات الربط ومشروعها

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منصور الشلاقي - الرياض
2
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أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل، عن إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد؛ لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل.

وتفصيلًا، أوضح الفرع أنه سيتم تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بدايةً من اليوم الاثنين الموافق 12/ 3/ 1443هـ؛ بهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الدائري.

وقال: "نأمل من الجميع التقيد بالطرق البديلة، واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل".

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