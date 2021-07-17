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شاهد بالفيديو.. مجندات سعوديات يتحدثن عن طبيعة مشاركتهن في أعمال موسم الحج

أعينهن ترصد وتراقب التجهيزات كافة للتأكد من متطلبات السلامة بمخيمات المشاعر

"كل فتاة بأبيها معجبة".. انطبق هذا المثل على المجندة السعودية الشابة "جواهر الشمري" التي تعلقت بالزي العسكري منذ طفولتها وهي تنظر إلى والدها باعتزاز وفخر، وهو الذي أمضى جُل عمره في خدمة أحد القطاعات الأمنية.

وتفصيلاً، أكدت العسكرية "جواهر" فخرها واعتزازها بعملها الأمني في تقرير سلطان السلمي لقناة العربية من مشعر مني بقولها: "اليوم أنا بوصفي عسكرية سعودية في موسم حج هذا العام أعمل مفتشة سلامة في المديرية العامة للدفاع المدني. هذا مبعث فخر كبير وشعور عظيم بالنسبة لي، وعمل إنساني. ودخولي القطاع العسكري هو لخدمة ديني ووطني".

وتابعت: "من مهامي بوصفي مفتش سلامة الوقوف على المخيمات للتأكد من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق. وعلى سبيل المثال التأكد من الإنشاءات وطفايات الحريق والتمديدات الكهربائية".

وبين أروقة مخيمات المشاعر المقدسة ترصد أعين مجندات الدفاع المدني، وتراقب التجهيزات كافة؛ للتأكد من متطلبات السلامة والأمن، وذلك بعد تدريبهن وتأهيلهن؛ إذ يعملن بتقنيات حديثة في موسم حج العام الحالي لتلقي البلاغات على مدار الساعة، والتعامل مع الحالات الطارئة كافة.

وحول ذلك تضيف إحدى العسكريات: "عملنا مفتش سلامة في الدفاع المدني هو الإشراف الوقائي، والوقوف على مخيمات الحجاج، والتأكد من توفير متطلبات السلامة والحماية للحجاج أثناء أداء النسك".

وأشارت مجندة أخرى إلى أن جولاتهن التفتيشية تستمر طوال أيام الحج في المشاعر المقدسة كافة عبر تقنيات وتطبيقات حديثة، تسهّل عمليات الرصد.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. مجندات سعوديات يتحدثن عن طبيعة مشاركتهن في أعمال موسم الحج
سبق

"كل فتاة بأبيها معجبة".. انطبق هذا المثل على المجندة السعودية الشابة "جواهر الشمري" التي تعلقت بالزي العسكري منذ طفولتها وهي تنظر إلى والدها باعتزاز وفخر، وهو الذي أمضى جُل عمره في خدمة أحد القطاعات الأمنية.

وتفصيلاً، أكدت العسكرية "جواهر" فخرها واعتزازها بعملها الأمني في تقرير سلطان السلمي لقناة العربية من مشعر مني بقولها: "اليوم أنا بوصفي عسكرية سعودية في موسم حج هذا العام أعمل مفتشة سلامة في المديرية العامة للدفاع المدني. هذا مبعث فخر كبير وشعور عظيم بالنسبة لي، وعمل إنساني. ودخولي القطاع العسكري هو لخدمة ديني ووطني".

وتابعت: "من مهامي بوصفي مفتش سلامة الوقوف على المخيمات للتأكد من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق. وعلى سبيل المثال التأكد من الإنشاءات وطفايات الحريق والتمديدات الكهربائية".

وبين أروقة مخيمات المشاعر المقدسة ترصد أعين مجندات الدفاع المدني، وتراقب التجهيزات كافة؛ للتأكد من متطلبات السلامة والأمن، وذلك بعد تدريبهن وتأهيلهن؛ إذ يعملن بتقنيات حديثة في موسم حج العام الحالي لتلقي البلاغات على مدار الساعة، والتعامل مع الحالات الطارئة كافة.

وحول ذلك تضيف إحدى العسكريات: "عملنا مفتش سلامة في الدفاع المدني هو الإشراف الوقائي، والوقوف على مخيمات الحجاج، والتأكد من توفير متطلبات السلامة والحماية للحجاج أثناء أداء النسك".

وأشارت مجندة أخرى إلى أن جولاتهن التفتيشية تستمر طوال أيام الحج في المشاعر المقدسة كافة عبر تقنيات وتطبيقات حديثة، تسهّل عمليات الرصد.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:38 PM

شاهد بالفيديو.. مجندات سعوديات يتحدثن عن طبيعة مشاركتهن في أعمال موسم الحج

أعينهن ترصد وتراقب التجهيزات كافة للتأكد من متطلبات السلامة بمخيمات المشاعر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
13,476

"كل فتاة بأبيها معجبة".. انطبق هذا المثل على المجندة السعودية الشابة "جواهر الشمري" التي تعلقت بالزي العسكري منذ طفولتها وهي تنظر إلى والدها باعتزاز وفخر، وهو الذي أمضى جُل عمره في خدمة أحد القطاعات الأمنية.

وتفصيلاً، أكدت العسكرية "جواهر" فخرها واعتزازها بعملها الأمني في تقرير سلطان السلمي لقناة العربية من مشعر مني بقولها: "اليوم أنا بوصفي عسكرية سعودية في موسم حج هذا العام أعمل مفتشة سلامة في المديرية العامة للدفاع المدني. هذا مبعث فخر كبير وشعور عظيم بالنسبة لي، وعمل إنساني. ودخولي القطاع العسكري هو لخدمة ديني ووطني".

وتابعت: "من مهامي بوصفي مفتش سلامة الوقوف على المخيمات للتأكد من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق. وعلى سبيل المثال التأكد من الإنشاءات وطفايات الحريق والتمديدات الكهربائية".

وبين أروقة مخيمات المشاعر المقدسة ترصد أعين مجندات الدفاع المدني، وتراقب التجهيزات كافة؛ للتأكد من متطلبات السلامة والأمن، وذلك بعد تدريبهن وتأهيلهن؛ إذ يعملن بتقنيات حديثة في موسم حج العام الحالي لتلقي البلاغات على مدار الساعة، والتعامل مع الحالات الطارئة كافة.

وحول ذلك تضيف إحدى العسكريات: "عملنا مفتش سلامة في الدفاع المدني هو الإشراف الوقائي، والوقوف على مخيمات الحجاج، والتأكد من توفير متطلبات السلامة والحماية للحجاج أثناء أداء النسك".

وأشارت مجندة أخرى إلى أن جولاتهن التفتيشية تستمر طوال أيام الحج في المشاعر المقدسة كافة عبر تقنيات وتطبيقات حديثة، تسهّل عمليات الرصد.

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