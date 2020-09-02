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سكان حي الموظفين بأبها: 8 سنوات في انتظار تجهيز المواقف.. دون جدوى

"الأمانة": جميع الطلبات تدرج ضمن بيانات محددة لحين توفر الاعتمادات المالية

شكا عدد من سكان مخطط 215 بحي الموظفين في أبها من عدم تسوية وسفلتة المواقف الخاصة بالمخطط بالرغم من مراجعة الأمانة منذ عام 1433.

وذكر المواطن ظافر الأسمري، أنه مع مجموعة من المتضررين قاموا بتقديم طلب عمل جدار استنادي وسفلتة لمواقف سيارات أمام منازلهم الواقعة في حي الموظفين بأبها "مخطط ٢١٥".

وأكد "الأسمري": تقدمنا بطلب لأمانة منطقة عسير عام ١٤٣٣ بالرقم ١٨٠٠٧ في 22/ 5/ 1433، ودرس الطلب وتقرر عمل الجدار والسفلتة، لكنه لم ينفذ حتى تاريخه، بالرغم من المراجعات والبلاغات المستمرة ولكن دون جدوى.

وطالب الأهالي بسرعة تنفيذ الجدار الاستنادي والسفلتة لما ترتب عليهم من ضرر؛ لكون المواقف هي المتنفس الوحيد لمنازلهم، علماً بأنها موجودة في المخطط.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري: إن الأمانة تود أن توضح أنها حريصة على توفير الخدمات لجميع المواطنين بما في ذلك طلبات السفلتة، وذلك يتم بناءً على ما يخصص لهذه الأمانة من اعتمادات مالية.

وأكد "الشهري" أن الإدارة المختصة تقوم بدراسة جميع الطلبات التي ترد للأمانة، وتدرج ضمن بيانات الطلبات لحين توفر الاعتمادات المالية.

حي الموظفين أبها

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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سكان حي الموظفين بأبها: 8 سنوات في انتظار تجهيز المواقف.. دون جدوى
سبق

شكا عدد من سكان مخطط 215 بحي الموظفين في أبها من عدم تسوية وسفلتة المواقف الخاصة بالمخطط بالرغم من مراجعة الأمانة منذ عام 1433.

وذكر المواطن ظافر الأسمري، أنه مع مجموعة من المتضررين قاموا بتقديم طلب عمل جدار استنادي وسفلتة لمواقف سيارات أمام منازلهم الواقعة في حي الموظفين بأبها "مخطط ٢١٥".

وأكد "الأسمري": تقدمنا بطلب لأمانة منطقة عسير عام ١٤٣٣ بالرقم ١٨٠٠٧ في 22/ 5/ 1433، ودرس الطلب وتقرر عمل الجدار والسفلتة، لكنه لم ينفذ حتى تاريخه، بالرغم من المراجعات والبلاغات المستمرة ولكن دون جدوى.

وطالب الأهالي بسرعة تنفيذ الجدار الاستنادي والسفلتة لما ترتب عليهم من ضرر؛ لكون المواقف هي المتنفس الوحيد لمنازلهم، علماً بأنها موجودة في المخطط.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري: إن الأمانة تود أن توضح أنها حريصة على توفير الخدمات لجميع المواطنين بما في ذلك طلبات السفلتة، وذلك يتم بناءً على ما يخصص لهذه الأمانة من اعتمادات مالية.

وأكد "الشهري" أن الإدارة المختصة تقوم بدراسة جميع الطلبات التي ترد للأمانة، وتدرج ضمن بيانات الطلبات لحين توفر الاعتمادات المالية.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
03:08 PM

سكان حي الموظفين بأبها: 8 سنوات في انتظار تجهيز المواقف.. دون جدوى

"الأمانة": جميع الطلبات تدرج ضمن بيانات محددة لحين توفر الاعتمادات المالية

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رائد القرفي - أبها
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شكا عدد من سكان مخطط 215 بحي الموظفين في أبها من عدم تسوية وسفلتة المواقف الخاصة بالمخطط بالرغم من مراجعة الأمانة منذ عام 1433.

وذكر المواطن ظافر الأسمري، أنه مع مجموعة من المتضررين قاموا بتقديم طلب عمل جدار استنادي وسفلتة لمواقف سيارات أمام منازلهم الواقعة في حي الموظفين بأبها "مخطط ٢١٥".

وأكد "الأسمري": تقدمنا بطلب لأمانة منطقة عسير عام ١٤٣٣ بالرقم ١٨٠٠٧ في 22/ 5/ 1433، ودرس الطلب وتقرر عمل الجدار والسفلتة، لكنه لم ينفذ حتى تاريخه، بالرغم من المراجعات والبلاغات المستمرة ولكن دون جدوى.

وطالب الأهالي بسرعة تنفيذ الجدار الاستنادي والسفلتة لما ترتب عليهم من ضرر؛ لكون المواقف هي المتنفس الوحيد لمنازلهم، علماً بأنها موجودة في المخطط.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ماجد الشهري: إن الأمانة تود أن توضح أنها حريصة على توفير الخدمات لجميع المواطنين بما في ذلك طلبات السفلتة، وذلك يتم بناءً على ما يخصص لهذه الأمانة من اعتمادات مالية.

وأكد "الشهري" أن الإدارة المختصة تقوم بدراسة جميع الطلبات التي ترد للأمانة، وتدرج ضمن بيانات الطلبات لحين توفر الاعتمادات المالية.

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