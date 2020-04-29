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البنوك السعودية تدعم الصندوق المجتمعي لمكافحة "كورونا" بـ100 مليون ريال

محافظ مؤسسة النقد: المساهمة تأتي استشعاراً للمسؤولية ومساندة للدولة

ثمّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال.

وقال: البنوك السعودية تعهّدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء "كورونا"؛ وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.

وأضاف: هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقتها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة "كورونا" بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال، وذلك إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة.

ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنوك السعودية تدعم الصندوق المجتمعي لمكافحة "كورونا" بـ100 مليون ريال
سبق

ثمّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال.

وقال: البنوك السعودية تعهّدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء "كورونا"؛ وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.

وأضاف: هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقتها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة "كورونا" بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال، وذلك إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:26 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
06:34 PM

البنوك السعودية تدعم الصندوق المجتمعي لمكافحة "كورونا" بـ100 مليون ريال

محافظ مؤسسة النقد: المساهمة تأتي استشعاراً للمسؤولية ومساندة للدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال.

وقال: البنوك السعودية تعهّدت بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمر بها المملكة ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء "كورونا"؛ وذلك استشعاراً منها بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.

وأضاف: هذه المساهمة من البنوك ليست هي الأولى خلال هذه الجائحة، حيث سبقتها مبادرة البنوك السعودية بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة "كورونا" بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال، وذلك إيماناً منها بواجبها الوطني تجاه وطننا الغالي ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة.

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