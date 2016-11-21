رفحاء.. معاقبة 22 محلاً مخالفاً للإجراءات والتدابير الصحية

عقب 700 زيارة رقابية نفّذتها الأمانة على المنشآت خلال أسبوع

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع، نحو 700 زيارة رقابية على المنشآت التجارية شملت: المطاعم، والمقاهي، والأسواق، والمجمعات التجارية، ومحال الحلاقة وما في حكمها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضحت بلدية رفحاء، أنه نتج عن تلك الجولات مخالفة 22 محلاً تجارياً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بأنظمة البلدية، طُبّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

وبيّنت البلدية، أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت، إضافةً إلى تفعيل مبادرة "ممتثل"، مشددةً على أنه لن يُتهاون مع المنشآت المخالفة، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.