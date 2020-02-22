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هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب محافظة جيجل الجزائرية

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر، محافظة جيجل الجزائرية اليوم.

وحدّد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، مركز الهزة على بُعد 4 كيلو مترات شمال شرقي المحافظة.

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هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب محافظة جيجل الجزائرية
سبق

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر، محافظة جيجل الجزائرية اليوم.

وحدّد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، مركز الهزة على بُعد 4 كيلو مترات شمال شرقي المحافظة.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
10:28 AM

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب محافظة جيجل الجزائرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر، محافظة جيجل الجزائرية اليوم.

وحدّد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، مركز الهزة على بُعد 4 كيلو مترات شمال شرقي المحافظة.

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