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بعد توقف 3 أشهر.. استئناف تدريب الطلاب السعوديين على الطيران بالقواعد الأمريكية

فرض قيود إضافية على إجراءات السلامة منها حظر حيازة الأسلحة لغير الأمريكيين

استأنف الطلاب العسكريون من المملكة العربية السعودية تدريباتهم على الطيران في قواعد أمريكية، بعد انتهاء البنتاجون من التعديل على بعض القوانين والإجراءات الخاضع لها الطلاب العسكريون الأجانب في الولايات المتحدة.

وذكرت البحرية الأمريكية، في بيان، أن التدريبات للطلاب السعوديين قد استؤنفت يوم الثلاثاء بعد أن تم تعليق تدريب بعض الطلاب الأجانب بما فيهم ما يقارب 850 سعودياً في قواعد أمريكية متعددة؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر عقب حادثة قاعدة بينساكولا.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض قيود إضافية على إجراءات السلامة؛ منها حظر حيازة الطلاب غير الأمريكيين للأسلحة النارية، وتقييدهم بالقواعد والمرافق المخصصة لهم.

المملكة العربية السعودية تدريب الطلاب العسكريون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توقف 3 أشهر.. استئناف تدريب الطلاب السعوديين على الطيران بالقواعد الأمريكية
سبق

استأنف الطلاب العسكريون من المملكة العربية السعودية تدريباتهم على الطيران في قواعد أمريكية، بعد انتهاء البنتاجون من التعديل على بعض القوانين والإجراءات الخاضع لها الطلاب العسكريون الأجانب في الولايات المتحدة.

وذكرت البحرية الأمريكية، في بيان، أن التدريبات للطلاب السعوديين قد استؤنفت يوم الثلاثاء بعد أن تم تعليق تدريب بعض الطلاب الأجانب بما فيهم ما يقارب 850 سعودياً في قواعد أمريكية متعددة؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر عقب حادثة قاعدة بينساكولا.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض قيود إضافية على إجراءات السلامة؛ منها حظر حيازة الطلاب غير الأمريكيين للأسلحة النارية، وتقييدهم بالقواعد والمرافق المخصصة لهم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:33 PM

بعد توقف 3 أشهر.. استئناف تدريب الطلاب السعوديين على الطيران بالقواعد الأمريكية

فرض قيود إضافية على إجراءات السلامة منها حظر حيازة الأسلحة لغير الأمريكيين

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,651

استأنف الطلاب العسكريون من المملكة العربية السعودية تدريباتهم على الطيران في قواعد أمريكية، بعد انتهاء البنتاجون من التعديل على بعض القوانين والإجراءات الخاضع لها الطلاب العسكريون الأجانب في الولايات المتحدة.

وذكرت البحرية الأمريكية، في بيان، أن التدريبات للطلاب السعوديين قد استؤنفت يوم الثلاثاء بعد أن تم تعليق تدريب بعض الطلاب الأجانب بما فيهم ما يقارب 850 سعودياً في قواعد أمريكية متعددة؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر عقب حادثة قاعدة بينساكولا.

وأشار البيان إلى أنه تم فرض قيود إضافية على إجراءات السلامة؛ منها حظر حيازة الطلاب غير الأمريكيين للأسلحة النارية، وتقييدهم بالقواعد والمرافق المخصصة لهم.

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