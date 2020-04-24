النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. إصابة عامل بكورونا تُوقف مشروعاً بمصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن مشروعاً مرتبطاً بمصفاة ميناء الأحمدي تمّ إيقافه بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا.

وأكّدت الشركة في بيان "تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن "المذكور من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وتم الاشتباه في إصابته أثناء وجوده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على أثر ذلك بمراجعة المستشفى، حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس".

ولفت البيان إلى أنه "حرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها، فقد تم إيقاف العمل -مؤقتاً- في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوص اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكّد من سلامتهم".

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. إصابة عامل بكورونا تُوقف مشروعاً بمصفاة ميناء الأحمدي
سبق

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن مشروعاً مرتبطاً بمصفاة ميناء الأحمدي تمّ إيقافه بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا.

وأكّدت الشركة في بيان "تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن "المذكور من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وتم الاشتباه في إصابته أثناء وجوده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على أثر ذلك بمراجعة المستشفى، حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس".

ولفت البيان إلى أنه "حرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها، فقد تم إيقاف العمل -مؤقتاً- في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوص اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكّد من سلامتهم".

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:23 PM

الكويت.. إصابة عامل بكورونا تُوقف مشروعاً بمصفاة ميناء الأحمدي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,805

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن مشروعاً مرتبطاً بمصفاة ميناء الأحمدي تمّ إيقافه بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا.

وأكّدت الشركة في بيان "تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن "المذكور من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وتم الاشتباه في إصابته أثناء وجوده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على أثر ذلك بمراجعة المستشفى، حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس".

ولفت البيان إلى أنه "حرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها، فقد تم إيقاف العمل -مؤقتاً- في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوص اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكّد من سلامتهم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة