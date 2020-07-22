الصحة" تعلن تسجيل 2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 258156

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، تسجيل 2331حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 258156 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3139حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 210398 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 45157 حالة، والحالات الحرجة 2143 .