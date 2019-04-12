"الفلقي" يواصل تفقد النقاط الأمنية والصيدليات والمحال بالأحياء الشرقية بمحايل

دعا الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات السامية للحد من تفشي فيروس كورونا

واصل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للوقوف على الإجراءات والاحترازات المتبعة وتوافر المستلزمات والمعقمات الطبية والغذائية، وغيرها، فضلًا عن الوقوف مع رجال الأمن ومساندتهم.

وفي التفاصيل: قام "الفلقي"، يرافقه مساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري، عصر اليوم؛ بتفقد عدد من النقاط الأمنية، وتجول في بعض الأحياء الشرقية للمحافظة؛ مثل مزمة والمقاعد والدف، وغيرها، واطلع على سير عمل الجهات الأمنية، واطمأنّ على وفرة المستلزمات الطبية ببعض الصيدليات، والمواد الغذائية بالمحال التجارية.

ودعا "الفلقي" جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الامتثال للأوامر السامية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى ولو في غير أوقات المنع؛ لحماية الأرواح من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ في نهاية الجولة، أنها تأتي ضمن سلسلة جولات يومية؛ إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.