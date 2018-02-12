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أقرَّه الكونجرس.. مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات في ولاية يوتا الأمريكية

منع رسميّاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل 130 عامًا

ذكرت قناة الحرة، اليوم (الأربعاء)، أن لجنةً في مجلس الشيوخ الأميركي أقرّت مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعاً وسط آلاف الأسر في الولاية التي تعد معقلاً لطائفة المورمون.

ويعدّل مشروع القانون قانوناً آخر صادراً في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات جريمة، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

وينظم مشروع القانون الجديد تعدّد الزيجات بين البالغين، ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً.

ومنعت الكنيسة رسمياً تعدّد الزيجات في عام 1890 تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية.

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أقرَّه الكونجرس.. مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات في ولاية يوتا الأمريكية
سبق

ذكرت قناة الحرة، اليوم (الأربعاء)، أن لجنةً في مجلس الشيوخ الأميركي أقرّت مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعاً وسط آلاف الأسر في الولاية التي تعد معقلاً لطائفة المورمون.

ويعدّل مشروع القانون قانوناً آخر صادراً في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات جريمة، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

وينظم مشروع القانون الجديد تعدّد الزيجات بين البالغين، ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً.

ومنعت الكنيسة رسمياً تعدّد الزيجات في عام 1890 تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
04:57 PM

أقرَّه الكونجرس.. مشروع قانون يبيح تعدد الزوجات في ولاية يوتا الأمريكية

منع رسميّاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل 130 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قناة الحرة، اليوم (الأربعاء)، أن لجنةً في مجلس الشيوخ الأميركي أقرّت مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعاً وسط آلاف الأسر في الولاية التي تعد معقلاً لطائفة المورمون.

ويعدّل مشروع القانون قانوناً آخر صادراً في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات جريمة، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

وينظم مشروع القانون الجديد تعدّد الزيجات بين البالغين، ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً.

ومنعت الكنيسة رسمياً تعدّد الزيجات في عام 1890 تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية.

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