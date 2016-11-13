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"ترامب" يكثف شراء إعلانات فيسبوك لتجميد تحقيقات عزله

يراهن على إمكانية الاستفادة من المساءلة في الفوز بالانتخابات

يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لمحاربة تحقيقات عزله في الكونجرس.

ووفقًا لما أوردته "رويترز" اليوم (الأربعاء)، اشترت حملة "ترامب" الانتخابية إعلانات حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة، أكثر من كل المرشحين الديمقراطيين في السباق للبيت الأبيض مجتمعين.

وأوضح الخبير الإستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل، أن الإعلانات تهدف لتحفيز مؤيدي "ترامب"، وتشجيعهم على الخروج للتصويت في انتخابات العام المقبل، ومساعدته على استمالة المستقلين المتشككين في عملية المساءلة الرامية للعزل.

ويشي هذا التباين بين حملة إعادة انتخاب الرئيس والديمقراطيين بأن "ترامب" يراهن على أن التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في الكونجرس، والذي يدخل مرحلة جديدة بعقد جلسات علنية اليوم، يمكن أن يصبح مساعدًا له في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر عام 2020، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن تأييد المساءلة إنما يتركز بين الديمقراطيين.


ويوم الجمعة الماضي وحده، أرسل الرئيس أكثر من 400 إعلان على فيسبوك يطلب فيها تبرعات يحصل مقابلها المتبرعون على مكافأة شخصية عبارة عن بطاقة عضوية للدفاع ضد المساءلة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيسبوك الكونجروس البيت الأبيض

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يكثف شراء إعلانات فيسبوك لتجميد تحقيقات عزله
سبق

يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لمحاربة تحقيقات عزله في الكونجرس.

ووفقًا لما أوردته "رويترز" اليوم (الأربعاء)، اشترت حملة "ترامب" الانتخابية إعلانات حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة، أكثر من كل المرشحين الديمقراطيين في السباق للبيت الأبيض مجتمعين.

وأوضح الخبير الإستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل، أن الإعلانات تهدف لتحفيز مؤيدي "ترامب"، وتشجيعهم على الخروج للتصويت في انتخابات العام المقبل، ومساعدته على استمالة المستقلين المتشككين في عملية المساءلة الرامية للعزل.

ويشي هذا التباين بين حملة إعادة انتخاب الرئيس والديمقراطيين بأن "ترامب" يراهن على أن التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في الكونجرس، والذي يدخل مرحلة جديدة بعقد جلسات علنية اليوم، يمكن أن يصبح مساعدًا له في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر عام 2020، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن تأييد المساءلة إنما يتركز بين الديمقراطيين.


ويوم الجمعة الماضي وحده، أرسل الرئيس أكثر من 400 إعلان على فيسبوك يطلب فيها تبرعات يحصل مقابلها المتبرعون على مكافأة شخصية عبارة عن بطاقة عضوية للدفاع ضد المساءلة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
09:46 PM

"ترامب" يكثف شراء إعلانات فيسبوك لتجميد تحقيقات عزله

يراهن على إمكانية الاستفادة من المساءلة في الفوز بالانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لمحاربة تحقيقات عزله في الكونجرس.

ووفقًا لما أوردته "رويترز" اليوم (الأربعاء)، اشترت حملة "ترامب" الانتخابية إعلانات حول هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة، أكثر من كل المرشحين الديمقراطيين في السباق للبيت الأبيض مجتمعين.

وأوضح الخبير الإستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل، أن الإعلانات تهدف لتحفيز مؤيدي "ترامب"، وتشجيعهم على الخروج للتصويت في انتخابات العام المقبل، ومساعدته على استمالة المستقلين المتشككين في عملية المساءلة الرامية للعزل.

ويشي هذا التباين بين حملة إعادة انتخاب الرئيس والديمقراطيين بأن "ترامب" يراهن على أن التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في الكونجرس، والذي يدخل مرحلة جديدة بعقد جلسات علنية اليوم، يمكن أن يصبح مساعدًا له في الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر عام 2020، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن تأييد المساءلة إنما يتركز بين الديمقراطيين.


ويوم الجمعة الماضي وحده، أرسل الرئيس أكثر من 400 إعلان على فيسبوك يطلب فيها تبرعات يحصل مقابلها المتبرعون على مكافأة شخصية عبارة عن بطاقة عضوية للدفاع ضد المساءلة.

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