النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العلا. وبدأت الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة عسير أيضًا بأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة الأمطار الرعدية الرياح السطحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العلا. وبدأت الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة عسير أيضًا بأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:31 AM

4 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,278

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار حالة الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العلا. وبدأت الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة عسير أيضًا بأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وجدة ورابغ، وتبدأ الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,220
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,129
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,564
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,222

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة