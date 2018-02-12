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7 إصابات في حريق بمدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي بالرياض

"الجلاجل" يطالب قائدي المركبات بإفساح الطريق لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم حريقًا اندلع في مدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي، وأسفر عن وقوع سبع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: بعدما تلقت غرفة العمليات بلاغاً في الساعة 10:58 بنشوب الحريق، انطلقت فرقتا إسعاف وفرقة عناية مع وجود القائد الميداني بالموقع.

وأضاف: تبين وجود سبع حالات إصابة منها ست حالات طفيفة وتم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالة واحدة إصابتها متوسطة لمستشفى الأمير عبدالرحمن الفيصل.

وطالب "الجلاجل" قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات، حيث يشكل ذلك خطراً على الفرق والحالة المنقولة.

حريق الهلال الأحمر حي العوالي بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 إصابات في حريق بمدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي بالرياض
سبق

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم حريقًا اندلع في مدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي، وأسفر عن وقوع سبع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: بعدما تلقت غرفة العمليات بلاغاً في الساعة 10:58 بنشوب الحريق، انطلقت فرقتا إسعاف وفرقة عناية مع وجود القائد الميداني بالموقع.

وأضاف: تبين وجود سبع حالات إصابة منها ست حالات طفيفة وتم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالة واحدة إصابتها متوسطة لمستشفى الأمير عبدالرحمن الفيصل.

وطالب "الجلاجل" قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات، حيث يشكل ذلك خطراً على الفرق والحالة المنقولة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
05:07 PM

7 إصابات في حريق بمدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي بالرياض

"الجلاجل" يطالب قائدي المركبات بإفساح الطريق لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة

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ذياب الشمري - الرياض
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1,875

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح اليوم حريقًا اندلع في مدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي، وأسفر عن وقوع سبع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: بعدما تلقت غرفة العمليات بلاغاً في الساعة 10:58 بنشوب الحريق، انطلقت فرقتا إسعاف وفرقة عناية مع وجود القائد الميداني بالموقع.

وأضاف: تبين وجود سبع حالات إصابة منها ست حالات طفيفة وتم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالة واحدة إصابتها متوسطة لمستشفى الأمير عبدالرحمن الفيصل.

وطالب "الجلاجل" قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات، حيث يشكل ذلك خطراً على الفرق والحالة المنقولة.

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