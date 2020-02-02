قوات الطوارئ الخاصة تعلن عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظيفة جندي

لمعرفة نتائج القبول الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف"

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظيفة جندي، مؤكدة أنه على المقبولين مبدئياً الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحدده لهم مع ضرورة إحضار ملف.

وأشارت على المقبولين إحضار المستندات التالية: أصل الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها مع نسخة طبق الأصل وبطاقة الهوية الوطنية.

وأكدت أنه على المقبولين الحضور بالزي الرياضي بدون حذاء رياضي لقياس الطول بشكل دقيق والحضور الساعة الثامنة صباحاً في الموعد المحدد، موضحة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي: jobs.sa.