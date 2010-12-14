"تأكد".. أداة تقنية متطورة للتحقق من صحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"

التطبيق طوّرته الهيئة السعودية للمواصفات بالتعاون مع مركز كفاءة الطاقة

يهدف تطبيق" تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة" على أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات.

ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS) أو (ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.

وعند تشغيل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي "علامة الجودة و الأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك".

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج.

يشار إلى أن تطبيق "تأكد" قد حقق في شهر مايو الماضي جائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة.

وتأتي الجائزة كنتاج للتعاون والتكامل المثمر بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة الشريك الاستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتعكس جهود المملكة العربية السعودية في التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز سبل الحفاظ على البيئة ورفع مستويات كفاءة الطاقة واستخداماتها، وتمكين المستهلك من المشاركة الفعّالة في الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.

وحقق تطبيق "تأكد" في عام 2018 جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) في مدينة دبي.