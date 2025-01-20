العراق.. قَطْع طُرق رئيسية بين المحافظات الجنوبية وبغداد.. وحملة اعتقالات بكربلاء

مواجهات جديدة وسط العاصمة وإطلاق نار.. وسقوط قتيلَيْن و17 جريحًا

ذكرت مصادر مساء الأحد أن محتجين عراقيين قطعوا الطريق الدولي بين المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد بحرق الإطارات، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قالت المصادر إن المحتجين قاموا أيضًا بقَطْع الطُّرق الرئيسية والتجارية كافة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وفي كربلاء استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين؛ ما أدى إلى سقوط جرحى. فيما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات في وسط بغداد، واستُخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قُرب ساحة التحرير، وحاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، وسقط قتيلان و17 جريحًا.

وبدأت المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص؛ إذ حددت تنسيقيات عدة من الحراك الشعبي 20 يناير موعدًا لانتهاء المهلة التي أُعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين.