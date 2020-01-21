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وزير التعليم: تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق 6 مسارات جديدة بعد عامَيْن

قال من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم والتغير العالمي في فلسفة ورسالة المرحلة

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر برنامج في الصورة ملامح الخطة الجديدة لتطوير التعليم الثانوي في حدود العامين القادمين. وسوف يتم تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، وتوجيههم إلى مجموعة مسارات جديدة، تقنية وهندسية - شرعية أو حقوقية - مسار أدبي - إدارة أعمال، وذلك من خلال عمل اختبارات للقدرات والميول، نسميها سنة "الفلترة"، بمعنى أن الطالب في الأول الثانوي لا يحتاج إلى دراسة بعض المواد في الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

وتابع آل الشيخ: لدينا خطأ استراتيجي مستمر، هو أن 100 % من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80 % منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80 % من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية. وهذا عكس متطلبات سوق العمل.


وتابع: من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة ورسالة وأهداف التعليم الثانوي.

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ تصنيف الطلاب في الأول الثانوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق 6 مسارات جديدة بعد عامَيْن
سبق

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر برنامج في الصورة ملامح الخطة الجديدة لتطوير التعليم الثانوي في حدود العامين القادمين. وسوف يتم تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، وتوجيههم إلى مجموعة مسارات جديدة، تقنية وهندسية - شرعية أو حقوقية - مسار أدبي - إدارة أعمال، وذلك من خلال عمل اختبارات للقدرات والميول، نسميها سنة "الفلترة"، بمعنى أن الطالب في الأول الثانوي لا يحتاج إلى دراسة بعض المواد في الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

وتابع آل الشيخ: لدينا خطأ استراتيجي مستمر، هو أن 100 % من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80 % منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80 % من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية. وهذا عكس متطلبات سوق العمل.


وتابع: من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة ورسالة وأهداف التعليم الثانوي.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:27 AM

وزير التعليم: تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق 6 مسارات جديدة بعد عامَيْن

قال من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم والتغير العالمي في فلسفة ورسالة المرحلة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,881

كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عبر برنامج في الصورة ملامح الخطة الجديدة لتطوير التعليم الثانوي في حدود العامين القادمين. وسوف يتم تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، وتوجيههم إلى مجموعة مسارات جديدة، تقنية وهندسية - شرعية أو حقوقية - مسار أدبي - إدارة أعمال، وذلك من خلال عمل اختبارات للقدرات والميول، نسميها سنة "الفلترة"، بمعنى أن الطالب في الأول الثانوي لا يحتاج إلى دراسة بعض المواد في الثاني الثانوي والثالث الثانوي.

وتابع آل الشيخ: لدينا خطأ استراتيجي مستمر، هو أن 100 % من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80 % منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80 % من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية. وهذا عكس متطلبات سوق العمل.


وتابع: من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة ورسالة وأهداف التعليم الثانوي.

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