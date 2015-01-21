وزارة العدل: ارتفاع الأحكام التجارية بنسبة 39% خلال شهر ربيع الثاني

91% من إجمالي الأحكام أصدرتها محاكم الرياض ومكة المكرمة والشرقية

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر التجارية 2299 حكماً في شهر ربيع الثاني المنصرم 1440هـ، بزيادة قدرها 39% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير؛ تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 34 و193 حكماً في اليوم الواحد، بمتوسط 109 أحكام في اليوم؛ فيما شكلت الأحكام المنهية للدعوى 96% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة؛ بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 45% منها.

وصدرت 91% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 83% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية؛ أبرزها تحديد 20 يوماً كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية؛ وهو ما يسمح للطرفين بمعرفة الوقت اللازم لإنهائها عبر بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa؛ من خلال زيارة نافذة القضاء التجاري.