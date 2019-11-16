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استدراج ينتهي بجريمة بشعة.. خانق طليقته بمكة يواجه حد الغيلة

النيابة العامة تتخذ إجراءاتها حيال القضية.. و"سبق" تكشف التفاصيل

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول جريمة القتل التي حدثت صباح يوم الاثنين الماضي، التي نفَّذ فيها الجاني جريمة مروعة بخنق طليقته حتى الموت.

وتفصيلاً، قالت مصادر "سبق" إن الجريمة وقعت في صباح يوم الاثنين الماضي عند قيام الجاني باستدراج طليقته بالاتصال بها، وتظاهر بأنه مريض؛ ويحتاج للمساعدة؛ فبادرت المقتولة بإبلاغ ابنها عن حالة والده، واتجها على الفور مسرعَيْن إلى مكان سكن الجاني لإنقاذه -بحسب قوله- في إحدى الشقق المفروشة.

وعند دخولهما إلى شقة الجاني استقبلهما بالتظاهر بالمرض، وطلب من ابنه أن يذهب بمركبة والدته لشراء بعض الأغراض، وعند مغادرته الموقع أقدم الجاني بالتهجم على طليقته، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم أبلغ الجهات الأمنية بقيامه بقتل طليقته.

وقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة مسرح الجريمة، وضبطت الجاني، وهو في العقد الخامس من العمر، والمجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

واتخذت النيابة العامة إجراءاتها النظامية حيال القضية بسماع أقوال الجاني تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجزائية لتصديق اعترافاته بما نُسب إليه.

جريمة قتل حد الغيلة النيابة العامة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استدراج ينتهي بجريمة بشعة.. خانق طليقته بمكة يواجه حد الغيلة
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول جريمة القتل التي حدثت صباح يوم الاثنين الماضي، التي نفَّذ فيها الجاني جريمة مروعة بخنق طليقته حتى الموت.

وتفصيلاً، قالت مصادر "سبق" إن الجريمة وقعت في صباح يوم الاثنين الماضي عند قيام الجاني باستدراج طليقته بالاتصال بها، وتظاهر بأنه مريض؛ ويحتاج للمساعدة؛ فبادرت المقتولة بإبلاغ ابنها عن حالة والده، واتجها على الفور مسرعَيْن إلى مكان سكن الجاني لإنقاذه -بحسب قوله- في إحدى الشقق المفروشة.

وعند دخولهما إلى شقة الجاني استقبلهما بالتظاهر بالمرض، وطلب من ابنه أن يذهب بمركبة والدته لشراء بعض الأغراض، وعند مغادرته الموقع أقدم الجاني بالتهجم على طليقته، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم أبلغ الجهات الأمنية بقيامه بقتل طليقته.

وقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة مسرح الجريمة، وضبطت الجاني، وهو في العقد الخامس من العمر، والمجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

واتخذت النيابة العامة إجراءاتها النظامية حيال القضية بسماع أقوال الجاني تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجزائية لتصديق اعترافاته بما نُسب إليه.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
01:11 AM

استدراج ينتهي بجريمة بشعة.. خانق طليقته بمكة يواجه حد الغيلة

النيابة العامة تتخذ إجراءاتها حيال القضية.. و"سبق" تكشف التفاصيل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة حول جريمة القتل التي حدثت صباح يوم الاثنين الماضي، التي نفَّذ فيها الجاني جريمة مروعة بخنق طليقته حتى الموت.

وتفصيلاً، قالت مصادر "سبق" إن الجريمة وقعت في صباح يوم الاثنين الماضي عند قيام الجاني باستدراج طليقته بالاتصال بها، وتظاهر بأنه مريض؛ ويحتاج للمساعدة؛ فبادرت المقتولة بإبلاغ ابنها عن حالة والده، واتجها على الفور مسرعَيْن إلى مكان سكن الجاني لإنقاذه -بحسب قوله- في إحدى الشقق المفروشة.

وعند دخولهما إلى شقة الجاني استقبلهما بالتظاهر بالمرض، وطلب من ابنه أن يذهب بمركبة والدته لشراء بعض الأغراض، وعند مغادرته الموقع أقدم الجاني بالتهجم على طليقته، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم أبلغ الجهات الأمنية بقيامه بقتل طليقته.

وقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة مسرح الجريمة، وضبطت الجاني، وهو في العقد الخامس من العمر، والمجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

واتخذت النيابة العامة إجراءاتها النظامية حيال القضية بسماع أقوال الجاني تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجزائية لتصديق اعترافاته بما نُسب إليه.

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