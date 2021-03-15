"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.