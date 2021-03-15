"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.المركز الوطني للأرصاد عوالق ترابية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.