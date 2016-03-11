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الأمراء يؤدون صلاة الميت على "عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان"

في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.. بحضور مفتي عام المملكة

أدى الأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم؛ صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن فرحان، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد؛ وهم: الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة، الأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وأبناء الفقيد؛ وهم الأمراء: "عبدالله، وفيصل، ومحمد"، وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

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الأمراء يؤدون صلاة الميت على "عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان"
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أدى الأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم؛ صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن فرحان، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد؛ وهم: الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة، الأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وأبناء الفقيد؛ وهم الأمراء: "عبدالله، وفيصل، ومحمد"، وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
05:35 PM

الأمراء يؤدون صلاة الميت على "عبدالعزيز بن عبدالله بن فرحان"

في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.. بحضور مفتي عام المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى الأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم؛ صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن فرحان، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد؛ وهم: الأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ المجمعة، الأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن فرحان، وأبناء الفقيد؛ وهم الأمراء: "عبدالله، وفيصل، ومحمد"، وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

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