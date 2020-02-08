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"طائرات الرحمة".. نقل 24 يمنياً من مطار صنعاء للعلاج في الأردن

بينهم رجال ونساء وأطفال

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية، اليوم السبت من مطار صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنياً يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وبيّنت المتحدثة أن الرحلة أقلعت من صنعاء في اتجاه عمّان في الأردن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الطائرة تقل رجالاً ونساءً وأطفالاً بحاجة إلى رعاية طبية، بالإضافة إلى مرافقيهم.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أطلق الاثنين الماضي أولى رحلات الجسر الجوي، تحت مبادرة "طائرات الرحمة".

اليمن صنعاء مطار صنعاء منظمة الصحة العالمية مليشيا الحوثي طائرات الرحمة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طائرات الرحمة".. نقل 24 يمنياً من مطار صنعاء للعلاج في الأردن
سبق

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية، اليوم السبت من مطار صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنياً يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وبيّنت المتحدثة أن الرحلة أقلعت من صنعاء في اتجاه عمّان في الأردن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الطائرة تقل رجالاً ونساءً وأطفالاً بحاجة إلى رعاية طبية، بالإضافة إلى مرافقيهم.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أطلق الاثنين الماضي أولى رحلات الجسر الجوي، تحت مبادرة "طائرات الرحمة".

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
07:07 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
07:59 PM

"طائرات الرحمة".. نقل 24 يمنياً من مطار صنعاء للعلاج في الأردن

بينهم رجال ونساء وأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية، اليوم السبت من مطار صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنياً يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وبيّنت المتحدثة أن الرحلة أقلعت من صنعاء في اتجاه عمّان في الأردن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الطائرة تقل رجالاً ونساءً وأطفالاً بحاجة إلى رعاية طبية، بالإضافة إلى مرافقيهم.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أطلق الاثنين الماضي أولى رحلات الجسر الجوي، تحت مبادرة "طائرات الرحمة".

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