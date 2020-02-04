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مشروع المركز الأمني بالشميسي يسابق الزمن لإنجازه قبل شهر رمضان

تنفذه هيئة تطوير مكة.. ونسبة الإنجاز بلغت 30% في أقل من 20 يوماً

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن نسبة إنجاز سير الأعمال في مشروع المركز الأمني بالشميسي الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة، وهي 30% في أقل من 20 يوماً من بدء المشروع.

وتفصيلاً، أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يُذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلاً في أمن الطرق، ومسارات للمركبات، حيث تم زيادة عددها لتصبح 16 مساراً.

مكة المكرمة إمارة مكة مشروع المركز الأمني بالشميسي هيئة تطوير مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع المركز الأمني بالشميسي يسابق الزمن لإنجازه قبل شهر رمضان
سبق

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن نسبة إنجاز سير الأعمال في مشروع المركز الأمني بالشميسي الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة، وهي 30% في أقل من 20 يوماً من بدء المشروع.

وتفصيلاً، أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يُذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلاً في أمن الطرق، ومسارات للمركبات، حيث تم زيادة عددها لتصبح 16 مساراً.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:33 AM

مشروع المركز الأمني بالشميسي يسابق الزمن لإنجازه قبل شهر رمضان

تنفذه هيئة تطوير مكة.. ونسبة الإنجاز بلغت 30% في أقل من 20 يوماً

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن نسبة إنجاز سير الأعمال في مشروع المركز الأمني بالشميسي الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة، وهي 30% في أقل من 20 يوماً من بدء المشروع.

وتفصيلاً، أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة الأمير بدر بن سلطان بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة مكة السريع وتوفير كل التجهيزات اللازمة له وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عدداً من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية، حيث سبق أن تم تنفيذ مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالنوارية، والذي يخدم القادمين من الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة من جهتها الشمالية، وهو ما أسهم في تحقيق أهداف هذا المشروع التطويري من خلال تسهيل إنهاء إجراءات الفرز وتقليل مدة الانتظار، كما أن المرافق الخدمية ساهمت في توفير متطلبات قاصدي مكة المكرمة والقائمين على تشغيل المركز.

يُذكر أن المرافق الخدمية الموجودة في مركز الضبط الأمني بالشميسي تتمثل في مكاتب إدارية، ومسجد، ومركز للدفاع المدني، وآخر للهلال الأحمر، ومبنى للجهات الحكومية، وخاصة الأمن العام ممثلاً في أمن الطرق، ومسارات للمركبات، حيث تم زيادة عددها لتصبح 16 مساراً.

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