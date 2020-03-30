النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك"

حفاظاً على الصحة وتنفيذاً لشعار الزم بيتك .. والتواصل عبر واتساب

شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".

وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار ‏#الزم_بيتك.

وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.

وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.

حائل بنوك الدم مبادرة تبرع بالدم وأنت ببيتك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك"
سبق

شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".

وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار ‏#الزم_بيتك.

وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.

وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:58 PM

حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك"

حفاظاً على الصحة وتنفيذاً لشعار الزم بيتك .. والتواصل عبر واتساب

A A A
خالد السليمي - حائل
2
3,694

شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".

وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار ‏#الزم_بيتك.

وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.

وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة