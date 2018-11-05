"العطية" يؤكد أهمية رفع الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع بالمخاطر الأمنية

أكد أن المملكة مثال وأيقونة للتحدي في عصرنا الراهن

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، أهمية رفع الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع بالمخاطر الأمنية لتقوية الجبهة الداخلية للوطن، وأن المملكة هي مثال وأيقونة للتحدي في عصرنا الراهن، مشيراً إلى أن المدن الذكية لكي تستقر لابد من توفر 8 أبعاد أساسية تتناغم فيما بينها حتى تتجنب المدينة المخاطر والتهديدات.

وقال اللواء عطية خلال كلمة له في منتدى المدن الذكية الذي عقد اليوم على هامش فعاليات اليوم الثاني من "المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر"، إن مفهوم المدينة بشكل عام شهد تغيراً دائماً عبر الأزمان وتختلف أطروحاته من بعد إلى آخر.

وحدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، الأبعاد الأساسية في بناء المدينة الآمنة من خلال البعد الأيدلوجي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي والبيئي والمائي والزراعي، مبيناً أن البعد البيئي أو الأمن البيئي لا يعترف بحدود الوطن بل يمتد لأكثر من ذلك، مستشهداً بأنه إذا هناك مشكلة بيئية في شرق الكرة الأرضية ولم يتم حلها ستؤثر سلباً على غربها.