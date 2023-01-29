جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح التقديم على الدراسات العليا

تشمل برامج "الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والدبلوم العالي"

تفتح جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من خلال عمادة الدراسات العليا صباح غد الأربعاء، بوابة التقديم الإلكترونية على برامج الدراسات العليا في الجامعة، للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ.

وقال عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس: البرامج المطروحة تشمل برامج الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والدبلوم العالي، في مختلف التخصصات للجنسين، وتقدم من كليات إنسانية وعلمية وهندسية وطبية.

وأضاف: معظم البرامج محدَّثة، كما عُدلت شروط القبول فيها، بما يتوافق مع اللوائح، ولا يؤثر على المعايير العلمية لتنفيذها، تيسيرًا على المتقدمين، ولمنح فرص أكثر للراغبين في مواصلة دراستهم من المواطنين والمقيمين

ودعا "المهوس" الراغبين في التقدم للبرامج المطروحة وشروط القبول إلى الاطلاع عليها عبر الرابط : https://admitgraduate.iau.edu.sa، على موقع الجامعة.