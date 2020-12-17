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جوازات الشرقية: سخَّرنا طاقاتنا البشرية والتقنية كافة لخدمة المسافرين بالإجازة

"السويلمي" أكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة

أكد مدير جوازات المنطقة الشرقية، العميد إبراهيم بن محمد السويلمي، أن جوازات المنطقة الشرقية وضعت لفروعها كافة الخطط اللازمة لإجازة منتصف العام، وسخرت طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير؛ إذ إن توجيهات المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المبلغة لفروع الجوازات كافة هي الاستعداد مبكرًا، وتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار.

وحث العميد السويلمي المواطنين الراغبين في السفر للخارج على التأكد من صلاحية جواز السفر، وأنها لا تقل عن ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وستة أشهر عند السفر للدول الأخرى. وأكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه.

وذكّر العميد السويلمي المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم بأنهم يمكنهم تنفيذ الخدمة من خلال (أبشر)، وأن بإمكانهم طلب إيصالها إلى عناوينهم الوطنية عبر خدمة (واصل) المقدمة بالشراكة مع البريد السعودي، وأنه في حال عدم تمكنهم من تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا عليهم أخذ موعد من أبشر لمراجعة أقرب فرع للجوازات لتنفيذ الخدمة.

وأفاد بأنه تم الانتهاء بالتعاون مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية من عمل صيانة وقائية للأجهزة والشبكة بالمنافذ. ودعا المسافرين للتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية للسفر قبل التوجُّه للمنفذ من حيث وجود تصاريح السفر لمن هم أقل من 21 عامًا، ووجود تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول للمقيمين. كما على المواطنين الراغبين في استخدام هوياتهم الوطنية للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي التأكد من صلاحية الهوية الوطنية، وأنها لا تقل عن 3 أشهر، وأن تكون بياناتها مقروءة، وصورة صاحب الهوية واضحة، وأن لا يكون بالهوية تلف، مع مراعاة أن سِجل الأسرة ليس من الوثائق المعتمدة للسفر بموجبها لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن من لا يحمل هوية وطنية من صغار السن يجب استخراج جوازات سفر مستقلة لهم.

مدير جوازات الشرقية إبراهيم السويلمي مدير عام الجوازات سليمان اليحيى إجازة منتصف العام الجوازات جواز السفر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جوازات الشرقية: سخَّرنا طاقاتنا البشرية والتقنية كافة لخدمة المسافرين بالإجازة
سبق

أكد مدير جوازات المنطقة الشرقية، العميد إبراهيم بن محمد السويلمي، أن جوازات المنطقة الشرقية وضعت لفروعها كافة الخطط اللازمة لإجازة منتصف العام، وسخرت طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير؛ إذ إن توجيهات المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المبلغة لفروع الجوازات كافة هي الاستعداد مبكرًا، وتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار.

وحث العميد السويلمي المواطنين الراغبين في السفر للخارج على التأكد من صلاحية جواز السفر، وأنها لا تقل عن ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وستة أشهر عند السفر للدول الأخرى. وأكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه.

وذكّر العميد السويلمي المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم بأنهم يمكنهم تنفيذ الخدمة من خلال (أبشر)، وأن بإمكانهم طلب إيصالها إلى عناوينهم الوطنية عبر خدمة (واصل) المقدمة بالشراكة مع البريد السعودي، وأنه في حال عدم تمكنهم من تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا عليهم أخذ موعد من أبشر لمراجعة أقرب فرع للجوازات لتنفيذ الخدمة.

وأفاد بأنه تم الانتهاء بالتعاون مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية من عمل صيانة وقائية للأجهزة والشبكة بالمنافذ. ودعا المسافرين للتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية للسفر قبل التوجُّه للمنفذ من حيث وجود تصاريح السفر لمن هم أقل من 21 عامًا، ووجود تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول للمقيمين. كما على المواطنين الراغبين في استخدام هوياتهم الوطنية للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي التأكد من صلاحية الهوية الوطنية، وأنها لا تقل عن 3 أشهر، وأن تكون بياناتها مقروءة، وصورة صاحب الهوية واضحة، وأن لا يكون بالهوية تلف، مع مراعاة أن سِجل الأسرة ليس من الوثائق المعتمدة للسفر بموجبها لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن من لا يحمل هوية وطنية من صغار السن يجب استخراج جوازات سفر مستقلة لهم.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:57 AM

جوازات الشرقية: سخَّرنا طاقاتنا البشرية والتقنية كافة لخدمة المسافرين بالإجازة

"السويلمي" أكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة

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حامد العلي - الدمام
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أكد مدير جوازات المنطقة الشرقية، العميد إبراهيم بن محمد السويلمي، أن جوازات المنطقة الشرقية وضعت لفروعها كافة الخطط اللازمة لإجازة منتصف العام، وسخرت طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير؛ إذ إن توجيهات المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، المبلغة لفروع الجوازات كافة هي الاستعداد مبكرًا، وتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار.

وحث العميد السويلمي المواطنين الراغبين في السفر للخارج على التأكد من صلاحية جواز السفر، وأنها لا تقل عن ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وستة أشهر عند السفر للدول الأخرى. وأكد أهمية المحافظة على جواز السفر من التلف أو الضياع أو السرقة، والاحتفاظ به في مكان آمن، وعدم رهنه.

وذكّر العميد السويلمي المواطنين الراغبين بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم بأنهم يمكنهم تنفيذ الخدمة من خلال (أبشر)، وأن بإمكانهم طلب إيصالها إلى عناوينهم الوطنية عبر خدمة (واصل) المقدمة بالشراكة مع البريد السعودي، وأنه في حال عدم تمكنهم من تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا عليهم أخذ موعد من أبشر لمراجعة أقرب فرع للجوازات لتنفيذ الخدمة.

وأفاد بأنه تم الانتهاء بالتعاون مع فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية من عمل صيانة وقائية للأجهزة والشبكة بالمنافذ. ودعا المسافرين للتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية للسفر قبل التوجُّه للمنفذ من حيث وجود تصاريح السفر لمن هم أقل من 21 عامًا، ووجود تأشيرة خروج وعودة سارية المفعول للمقيمين. كما على المواطنين الراغبين في استخدام هوياتهم الوطنية للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي التأكد من صلاحية الهوية الوطنية، وأنها لا تقل عن 3 أشهر، وأن تكون بياناتها مقروءة، وصورة صاحب الهوية واضحة، وأن لا يكون بالهوية تلف، مع مراعاة أن سِجل الأسرة ليس من الوثائق المعتمدة للسفر بموجبها لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن من لا يحمل هوية وطنية من صغار السن يجب استخراج جوازات سفر مستقلة لهم.

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