"الجبير" يستعرض مع وزير خارجية البرازيل دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية البرازيلي إرينستو إنريكي، في مقر إقامته بالرياض اليوم، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في مدينة الرياض.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقينوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل علي بن عبدالله باهيثم.