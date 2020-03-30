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نادي الطلبة السعوديين بأستراليا ينظم فعالية # كونوا_بخير

"الزهراني": ندعو جميع العوائل للتواصل معنا لتلبية كافة متطلباتهم

ينفذ نادي الطلبة السعوديين بمدينة أدليد بأستراليا فعالية # كونوا_بخير خلال هذه الأيام؛ لتوصيل كافة المتطلبات المعيشية للعوائل السعودية الملتزمون بالحجر المنزلي في المدينة.

يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على صحة جميع المبتعثين، وسعياً منها إلى تنفيذ توجيهات السفارة السعودية بأستراليا والملحقية الثقافية والتوجيهات الصادرة من الحكومة المحلية التي تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما دعت الجميع بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة جنوب أستراليا مؤخراً والتي تمنع التجمعات وقصر الاجتماعات على شخصين فقط .

‎وأكد رئيس النادي السعودي بولاية أدليد المبتعث أحمد الزهراني، على أن أعضاء النادي يبذلون كل ما بوسعهم وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا والملحقية الثقافية إلى تقديم كل الخدمات التي من شأنها الحفاظ على صحة المبتعثين، كما دعا جميع المبتعثين لمتابعة كل النشرات التوعوية عبر حسابات النادي الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينقل جميع التطورات الخاصة بالولاية أولاً بأول.

وأكد "الزهراني" على أن جميع المتطوعين سيتلقون التدريب اللازم لتنفيذ هذه المبادرة من حيث اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة التي تحميهم وتحمي المستفيدين -بإذن الله- من هذا البلاء.

وقدم الزهراني شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مساعد السليم، وللملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي؛ على توجيهاتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود وسؤالهم الدائم عن سلامة المبتعثين والمبتعثات بالمدينة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع وأن يعجل بزوال هذه الغمة.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا للدور التطوعي الذي يقدمه نادي الطلبة السعوديين للمبتعثين والمبتعثات السعوديين بالمدينة، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين إيجاد السكن المناسب لعدد من المبتعثين والمبتعثات بالمدينة بعد أن أوقفت حكومة الولاية معاينة المنازل الحضورية بسبب فايروس كورونا.

نادي الطلبة السعوديين أستراليا فعالية كونوا بخير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الطلبة السعوديين بأستراليا ينظم فعالية # كونوا_بخير
سبق

ينفذ نادي الطلبة السعوديين بمدينة أدليد بأستراليا فعالية # كونوا_بخير خلال هذه الأيام؛ لتوصيل كافة المتطلبات المعيشية للعوائل السعودية الملتزمون بالحجر المنزلي في المدينة.

يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على صحة جميع المبتعثين، وسعياً منها إلى تنفيذ توجيهات السفارة السعودية بأستراليا والملحقية الثقافية والتوجيهات الصادرة من الحكومة المحلية التي تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما دعت الجميع بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة جنوب أستراليا مؤخراً والتي تمنع التجمعات وقصر الاجتماعات على شخصين فقط .

‎وأكد رئيس النادي السعودي بولاية أدليد المبتعث أحمد الزهراني، على أن أعضاء النادي يبذلون كل ما بوسعهم وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا والملحقية الثقافية إلى تقديم كل الخدمات التي من شأنها الحفاظ على صحة المبتعثين، كما دعا جميع المبتعثين لمتابعة كل النشرات التوعوية عبر حسابات النادي الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينقل جميع التطورات الخاصة بالولاية أولاً بأول.

وأكد "الزهراني" على أن جميع المتطوعين سيتلقون التدريب اللازم لتنفيذ هذه المبادرة من حيث اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة التي تحميهم وتحمي المستفيدين -بإذن الله- من هذا البلاء.

وقدم الزهراني شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مساعد السليم، وللملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي؛ على توجيهاتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود وسؤالهم الدائم عن سلامة المبتعثين والمبتعثات بالمدينة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع وأن يعجل بزوال هذه الغمة.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا للدور التطوعي الذي يقدمه نادي الطلبة السعوديين للمبتعثين والمبتعثات السعوديين بالمدينة، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين إيجاد السكن المناسب لعدد من المبتعثين والمبتعثات بالمدينة بعد أن أوقفت حكومة الولاية معاينة المنازل الحضورية بسبب فايروس كورونا.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:11 PM

نادي الطلبة السعوديين بأستراليا ينظم فعالية # كونوا_بخير

"الزهراني": ندعو جميع العوائل للتواصل معنا لتلبية كافة متطلباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينفذ نادي الطلبة السعوديين بمدينة أدليد بأستراليا فعالية # كونوا_بخير خلال هذه الأيام؛ لتوصيل كافة المتطلبات المعيشية للعوائل السعودية الملتزمون بالحجر المنزلي في المدينة.

يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على صحة جميع المبتعثين، وسعياً منها إلى تنفيذ توجيهات السفارة السعودية بأستراليا والملحقية الثقافية والتوجيهات الصادرة من الحكومة المحلية التي تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما دعت الجميع بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة جنوب أستراليا مؤخراً والتي تمنع التجمعات وقصر الاجتماعات على شخصين فقط .

‎وأكد رئيس النادي السعودي بولاية أدليد المبتعث أحمد الزهراني، على أن أعضاء النادي يبذلون كل ما بوسعهم وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا والملحقية الثقافية إلى تقديم كل الخدمات التي من شأنها الحفاظ على صحة المبتعثين، كما دعا جميع المبتعثين لمتابعة كل النشرات التوعوية عبر حسابات النادي الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينقل جميع التطورات الخاصة بالولاية أولاً بأول.

وأكد "الزهراني" على أن جميع المتطوعين سيتلقون التدريب اللازم لتنفيذ هذه المبادرة من حيث اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة التي تحميهم وتحمي المستفيدين -بإذن الله- من هذا البلاء.

وقدم الزهراني شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مساعد السليم، وللملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي؛ على توجيهاتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود وسؤالهم الدائم عن سلامة المبتعثين والمبتعثات بالمدينة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع وأن يعجل بزوال هذه الغمة.

يذكر أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا للدور التطوعي الذي يقدمه نادي الطلبة السعوديين للمبتعثين والمبتعثات السعوديين بالمدينة، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين إيجاد السكن المناسب لعدد من المبتعثين والمبتعثات بالمدينة بعد أن أوقفت حكومة الولاية معاينة المنازل الحضورية بسبب فايروس كورونا.

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