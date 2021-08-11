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مكة المكرمة .. تجهيز 28 موقعاً بمدارس البنين لمصلحة الطفولة المبكرة

نسبة الإنجاز بين 85 إلى 90 % استعداداً للعام الدراسي

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة في إدارة المشاريع والصيانة وشركة تطوير للمبانيTBC ، 28 موقعاً لمدارس البنين المعاد تخصيصها لمصلحة مدارس الطفولة المبكرة التي بلغت نسبة الإنجاز في أغلب مواقعها ما بين 85 إلى 90 % استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وبلغت أعمال السواتر 1200 م.ط، والمظلات 9800م2، واللكسان 395 م2، والبلاط 2750 م2، والرخام 671 م2، والدهانات 19500م2، وأعمال الأبواب 24، والبوابات 20، وتمّ إنجاز هذه التعديلات في زمن قياسي استغرق 2000 ساعة عمل.

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مكة المكرمة .. تجهيز 28 موقعاً بمدارس البنين لمصلحة الطفولة المبكرة
سبق

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة في إدارة المشاريع والصيانة وشركة تطوير للمبانيTBC ، 28 موقعاً لمدارس البنين المعاد تخصيصها لمصلحة مدارس الطفولة المبكرة التي بلغت نسبة الإنجاز في أغلب مواقعها ما بين 85 إلى 90 % استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وبلغت أعمال السواتر 1200 م.ط، والمظلات 9800م2، واللكسان 395 م2، والبلاط 2750 م2، والرخام 671 م2، والدهانات 19500م2، وأعمال الأبواب 24، والبوابات 20، وتمّ إنجاز هذه التعديلات في زمن قياسي استغرق 2000 ساعة عمل.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:34 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:06 AM

مكة المكرمة .. تجهيز 28 موقعاً بمدارس البنين لمصلحة الطفولة المبكرة

نسبة الإنجاز بين 85 إلى 90 % استعداداً للعام الدراسي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة في إدارة المشاريع والصيانة وشركة تطوير للمبانيTBC ، 28 موقعاً لمدارس البنين المعاد تخصيصها لمصلحة مدارس الطفولة المبكرة التي بلغت نسبة الإنجاز في أغلب مواقعها ما بين 85 إلى 90 % استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وبلغت أعمال السواتر 1200 م.ط، والمظلات 9800م2، واللكسان 395 م2، والبلاط 2750 م2، والرخام 671 م2، والدهانات 19500م2، وأعمال الأبواب 24، والبوابات 20، وتمّ إنجاز هذه التعديلات في زمن قياسي استغرق 2000 ساعة عمل.

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