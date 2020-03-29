تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.
وتلقّى الملازم "آل سريع" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
"آل سريع" يتخرّج برتبة ملازم
تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.
وتلقّى الملازم "آل سريع" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
اعلان
"آل سريع" يتخرّج برتبة ملازمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29
تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:05 PM
"آل سريع" يتخرّج برتبة ملازم
تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.
وتلقّى الملازم "آل سريع" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,726
91 مليار ..
29 يناير
13,512
70 مليار ..
26 أكتوبر
19,302
53.8 مليار
31 يوليو
40,748
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان
عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!
عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم
ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!
ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين
حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!
منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة
علي آل شرمة
الخفي الصغير!!
عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!
محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب
عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!
عبدالله بن خميس العمري