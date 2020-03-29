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"آل سريع" يتخرّج برتبة ملازم

تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.

وتلقّى الملازم "آل سريع" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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"آل سريع" يتخرّج برتبة ملازم
سبق

تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.

وتلقّى الملازم "آل سريع" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:05 PM

"آل سريع" يتخرّج برتبة ملازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,282

تخرّج علي بن حضرم بن رويس آل سريع، في كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.

وتلقّى الملازم "آل سريع" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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