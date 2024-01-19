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"محافظ يدمة" يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال‎

للأطفال من عمر 5 سنوات فما دون للسعوديين والمقيمين

دشّن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم الأحد، حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال بمستوصف يدمة، بحضور مدير المستشفى العام مسعود بن تركي آل فطيح؛ ومنسوبي الصحة والقطاعات الأمنية بالمحافظة.

وأوضح آل فطيح؛ أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات فما دون، وتشمل السعوديين والمقيمين، وتستمر الجرعة الأولى لمدة أسبوع، تليها الجرعة الثانية في 24 / 05 / 1441.

وبيّن أن الحملة تهدف إلى تحصين الأطفال والمحافظة على خلو المملكة من شلل الأطفال، مشيراً إلى أن التطعيم سيتم عبر فرق ميدانية تمر بالمنازل، وفرق ثابتة بمراكز الرعاية سعياً لتنفيذ خطة التطعيم والوصول إلى المستهدف.

محافظ يدمة التطعيم ضد شلل الأطفال

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ يدمة" يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال‎
سبق

دشّن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم الأحد، حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال بمستوصف يدمة، بحضور مدير المستشفى العام مسعود بن تركي آل فطيح؛ ومنسوبي الصحة والقطاعات الأمنية بالمحافظة.

وأوضح آل فطيح؛ أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات فما دون، وتشمل السعوديين والمقيمين، وتستمر الجرعة الأولى لمدة أسبوع، تليها الجرعة الثانية في 24 / 05 / 1441.

وبيّن أن الحملة تهدف إلى تحصين الأطفال والمحافظة على خلو المملكة من شلل الأطفال، مشيراً إلى أن التطعيم سيتم عبر فرق ميدانية تمر بالمنازل، وفرق ثابتة بمراكز الرعاية سعياً لتنفيذ خطة التطعيم والوصول إلى المستهدف.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:17 PM

"محافظ يدمة" يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال‎

للأطفال من عمر 5 سنوات فما دون للسعوديين والمقيمين

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بندر آل فطيح - الرياض
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دشّن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ اليوم الأحد، حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال بمستوصف يدمة، بحضور مدير المستشفى العام مسعود بن تركي آل فطيح؛ ومنسوبي الصحة والقطاعات الأمنية بالمحافظة.

وأوضح آل فطيح؛ أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات فما دون، وتشمل السعوديين والمقيمين، وتستمر الجرعة الأولى لمدة أسبوع، تليها الجرعة الثانية في 24 / 05 / 1441.

وبيّن أن الحملة تهدف إلى تحصين الأطفال والمحافظة على خلو المملكة من شلل الأطفال، مشيراً إلى أن التطعيم سيتم عبر فرق ميدانية تمر بالمنازل، وفرق ثابتة بمراكز الرعاية سعياً لتنفيذ خطة التطعيم والوصول إلى المستهدف.

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