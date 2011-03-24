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نجران.. 1005 جولات رقابية تحرر 5 مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية

شددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1005 جولات رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق محلين تجاريين، إضافة إلى تحرير 5 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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نجران.. 1005 جولات رقابية تحرر 5 مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1005 جولات رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق محلين تجاريين، إضافة إلى تحرير 5 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:25 AM

نجران.. 1005 جولات رقابية تحرر 5 مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية

شددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1005 جولات رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق محلين تجاريين، إضافة إلى تحرير 5 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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