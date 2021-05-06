النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني

الندوة العالمية نفّذت عددًا من الآبار استفاد منها 4 آلاف نسمة

قدّم رئيس جمهورية جامبيا "آدم بارو"، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا؛ مشيدًا بالدور الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري ليس في جامبيا فقط؛ وإنما في إفريقيا والعالم.

جاء ذلك لدى استقباله مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسنغال؛ حيث أشاد بالندوة على تنفيذها عددًا من الآبار التي استفاد منها (4000) نسمة في مناطق مختلفة من غامبيا.

وثمّن الرئيس جهود الندوة العالمية في بلاده، وطالَبَ بمزيد من التعاون والاستمرار في دعم المشاريع التنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني
سبق

قدّم رئيس جمهورية جامبيا "آدم بارو"، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا؛ مشيدًا بالدور الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري ليس في جامبيا فقط؛ وإنما في إفريقيا والعالم.

جاء ذلك لدى استقباله مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسنغال؛ حيث أشاد بالندوة على تنفيذها عددًا من الآبار التي استفاد منها (4000) نسمة في مناطق مختلفة من غامبيا.

وثمّن الرئيس جهود الندوة العالمية في بلاده، وطالَبَ بمزيد من التعاون والاستمرار في دعم المشاريع التنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات المنطقة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
08:30 PM

رئيس غامبيا يثمّن دور المملكة الرائد في العمل الإنساني

الندوة العالمية نفّذت عددًا من الآبار استفاد منها 4 آلاف نسمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
349

قدّم رئيس جمهورية جامبيا "آدم بارو"، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا؛ مشيدًا بالدور الرائد في مجال العمل الإنساني والخيري ليس في جامبيا فقط؛ وإنما في إفريقيا والعالم.

جاء ذلك لدى استقباله مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسنغال؛ حيث أشاد بالندوة على تنفيذها عددًا من الآبار التي استفاد منها (4000) نسمة في مناطق مختلفة من غامبيا.

وثمّن الرئيس جهود الندوة العالمية في بلاده، وطالَبَ بمزيد من التعاون والاستمرار في دعم المشاريع التنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,626
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,893

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة