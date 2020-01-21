محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".
من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".
وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.
محمد السهلاوي
نادي الشباب
محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-21
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".
من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".
وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
07:37 PM
محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".
من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".
وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.