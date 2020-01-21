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محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".

من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".

وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.

محمد السهلاوي نادي الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".

من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".

وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
07:37 PM

محمد السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,172

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، توقيع مخالصة مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "نشكر اللاعب على ما قدمه في الفترة الماضية مع الفريق".

من جانبه قدم اللاعب شكره للجماهير الشبابية واللاعبين، وقال عبر حسابه في تويتر: "شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد".

وأضاف: لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة.

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