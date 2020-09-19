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في وقت قياسي.. القبض على داهس موظف بلدية أبو عريش ومرافقه

مصادر لـ"سبق": التحقيقات ستُستكمل ويُتخذ الإجراء النظامي بحق المتهم

كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه ألقي القبض على مواطن بتهمة دهس مواطنين أحدهما موظف بلدية أبوعريش بمنطقة جازان وإصابتهما، وذلك في وقت قياسي من بدء التحقيقات بالحادثة التي وقعت أمس في مدينة أبو عريش.

وقالت المصادر: إن التحقيقات ستُستكمل ويُتخذ الإجراء النظامي بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.

وكان قد أكد رئيس بلدية أبوعريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.

وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.

وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في وقت قياسي.. القبض على داهس موظف بلدية أبو عريش ومرافقه
سبق

كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه ألقي القبض على مواطن بتهمة دهس مواطنين أحدهما موظف بلدية أبوعريش بمنطقة جازان وإصابتهما، وذلك في وقت قياسي من بدء التحقيقات بالحادثة التي وقعت أمس في مدينة أبو عريش.

وقالت المصادر: إن التحقيقات ستُستكمل ويُتخذ الإجراء النظامي بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.

وكان قد أكد رئيس بلدية أبوعريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.

وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.

وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
03:28 PM

في وقت قياسي.. القبض على داهس موظف بلدية أبو عريش ومرافقه

مصادر لـ"سبق": التحقيقات ستُستكمل ويُتخذ الإجراء النظامي بحق المتهم

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محمد المواسي - جازان
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6,386

كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه ألقي القبض على مواطن بتهمة دهس مواطنين أحدهما موظف بلدية أبوعريش بمنطقة جازان وإصابتهما، وذلك في وقت قياسي من بدء التحقيقات بالحادثة التي وقعت أمس في مدينة أبو عريش.

وقالت المصادر: إن التحقيقات ستُستكمل ويُتخذ الإجراء النظامي بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.

وكان قد أكد رئيس بلدية أبوعريش محمد بن مسفر لـ"سبق"، سلامة موظف البلدية إلا من إصابات تَعرّض لها، على خلفية فيديو جرى تداوله لمركبة من نوع "هايلوكس" وهي تندفع باتجاه شخصين بعد نقاش بينهما وتدهسهما.

وبيّن أن الحادث وقع خارج وقت الدوام، ولم تكن المشكلة تتعلق بالعمل؛ بل خلاف غير معروف لدى رئيس البلدية.

وباشرت الجهات الأمنية هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية فور وقوعها.

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