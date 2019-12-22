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"جنايات الطفل" تحسم مصير قتَلة "شهيد الشهامة" بمصر.. 50 سنة سجن لـ4 متهمين

قضية شغَلت الرأي العام وبدأت بـ"ستوري" على "إنستجرام" وانتهت بجريمة قتل عمد

أصدرت محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم شمال العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، حكمها في قضية قتل #محمود_البنا المعروفة إعلاميًّا بـ"شهيد الشهامة"؛ حيث قضت بالسجن 15 عامًا لـ3 متهمين بينهم المتهم الأول #محمد_راجح، و5 سنوات للمتهم الرابع.

وكان المجني عليه محمود البنا، قد قُتل على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، في القضية التي شغَلت الرأي العام، وبدأت بـ«ستوري» على تطبيق «إنستجرام»، وانتهت بجريمة قتل عمد.

وصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يومًا على وقوع الجريمة، التي وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطيْن اللذيْن أجرَيَا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.

وأثبتت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم «راجح» قِبَل إحدى الفتيات؛ فنَشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد، وانتهت الواقعة بتجمعهم حول الضحية وقتله في الشارع.

محكمة جنايات الطفل شهيد الشهامة مصر

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"جنايات الطفل" تحسم مصير قتَلة "شهيد الشهامة" بمصر.. 50 سنة سجن لـ4 متهمين
سبق

أصدرت محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم شمال العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، حكمها في قضية قتل #محمود_البنا المعروفة إعلاميًّا بـ"شهيد الشهامة"؛ حيث قضت بالسجن 15 عامًا لـ3 متهمين بينهم المتهم الأول #محمد_راجح، و5 سنوات للمتهم الرابع.

وكان المجني عليه محمود البنا، قد قُتل على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، في القضية التي شغَلت الرأي العام، وبدأت بـ«ستوري» على تطبيق «إنستجرام»، وانتهت بجريمة قتل عمد.

وصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يومًا على وقوع الجريمة، التي وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطيْن اللذيْن أجرَيَا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.

وأثبتت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم «راجح» قِبَل إحدى الفتيات؛ فنَشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد، وانتهت الواقعة بتجمعهم حول الضحية وقتله في الشارع.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:34 PM

"جنايات الطفل" تحسم مصير قتَلة "شهيد الشهامة" بمصر.. 50 سنة سجن لـ4 متهمين

قضية شغَلت الرأي العام وبدأت بـ"ستوري" على "إنستجرام" وانتهت بجريمة قتل عمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم شمال العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، حكمها في قضية قتل #محمود_البنا المعروفة إعلاميًّا بـ"شهيد الشهامة"؛ حيث قضت بالسجن 15 عامًا لـ3 متهمين بينهم المتهم الأول #محمد_راجح، و5 سنوات للمتهم الرابع.

وكان المجني عليه محمود البنا، قد قُتل على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، في القضية التي شغَلت الرأي العام، وبدأت بـ«ستوري» على تطبيق «إنستجرام»، وانتهت بجريمة قتل عمد.

وصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يومًا على وقوع الجريمة، التي وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطيْن اللذيْن أجرَيَا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.

وأثبتت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم «راجح» قِبَل إحدى الفتيات؛ فنَشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد، وانتهت الواقعة بتجمعهم حول الضحية وقتله في الشارع.

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