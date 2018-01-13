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خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك البحرين

سلّمها السفير لدى المملكة ونقل فيها التحيات للملك

تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حمد بن عيسى آل خليفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك البحرين
سبق

تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
12:28 PM

خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك البحرين

سلّمها السفير لدى المملكة ونقل فيها التحيات للملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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