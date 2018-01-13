خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك البحرين

سلّمها السفير لدى المملكة ونقل فيها التحيات للملك

تَسَلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.