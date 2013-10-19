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الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها

عبر مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر حفظهما الله، ويقوم بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو القبض على مقيم من الجنسية الهندية في الرياض حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه بآلة حديدية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مواطن في القصيم من أرباب السوابق قام بسرقة مركبة.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة قام بسرقة مركبة مواطن آخر بعد استخدامها ثم حرقها، إضافة إلى استخدام بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات شراء.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر حفظهما الله، ويقوم بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو القبض على مقيم من الجنسية الهندية في الرياض حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه بآلة حديدية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مواطن في القصيم من أرباب السوابق قام بسرقة مركبة.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة قام بسرقة مركبة مواطن آخر بعد استخدامها ثم حرقها، إضافة إلى استخدام بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات شراء.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
04:24 PM

الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها

عبر مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,617

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر حفظهما الله، ويقوم بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو القبض على مقيم من الجنسية الهندية في الرياض حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه بآلة حديدية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مواطن في القصيم من أرباب السوابق قام بسرقة مركبة.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة قام بسرقة مركبة مواطن آخر بعد استخدامها ثم حرقها، إضافة إلى استخدام بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات شراء.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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