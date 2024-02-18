"الدعجاني" يحتفل بزواج ابنه "فهد" في الطائف

احتفل محيسن بن خنيفس الدعجاني بزواج ابنه "فهد" في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى لنجله حياة سعيدة.
احتفل محيسن بن خنيفس الدعجاني بزواج ابنه "فهد" في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى لنجله حياة سعيدة.
احتفل محيسن بن خنيفس الدعجاني بزواج ابنه "فهد" في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى لنجله حياة سعيدة.
احتفل محيسن بن خنيفس الدعجاني بزواج ابنه "فهد" في إحدى القاعات بالطائف، وذلك في ليلة شاركهم فيها الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"الدعجاني"، وتتمنى لنجله حياة سعيدة.