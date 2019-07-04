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الجيش اليمني يتلف 2000 لغم وعبوة في معقل ميليشيا الحوثي بصعدة

أتلف الجيش اليمني اليوم 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله "إنّ الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة".

وأضاف أن تلك العبوات تنوعت بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطرقات وفي المزارع والأماكن العامة" لافتًا الانتباه إلى أنّ الميليشيا الإرهابية تعمّدت تمويه الألغام بهدف الإضرار المباشر بالمدنيين.

وأشار المصدر وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنّ الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الحوثية في إطار حرصها الدائم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم بأمن وسلام.

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الجيش اليمني يتلف 2000 لغم وعبوة في معقل ميليشيا الحوثي بصعدة
سبق

أتلف الجيش اليمني اليوم 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله "إنّ الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة".

وأضاف أن تلك العبوات تنوعت بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطرقات وفي المزارع والأماكن العامة" لافتًا الانتباه إلى أنّ الميليشيا الإرهابية تعمّدت تمويه الألغام بهدف الإضرار المباشر بالمدنيين.

وأشار المصدر وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنّ الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الحوثية في إطار حرصها الدائم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم بأمن وسلام.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:48 PM

الجيش اليمني يتلف 2000 لغم وعبوة في معقل ميليشيا الحوثي بصعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أتلف الجيش اليمني اليوم 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله "إنّ الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة".

وأضاف أن تلك العبوات تنوعت بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطرقات وفي المزارع والأماكن العامة" لافتًا الانتباه إلى أنّ الميليشيا الإرهابية تعمّدت تمويه الألغام بهدف الإضرار المباشر بالمدنيين.

وأشار المصدر وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أنّ الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني تواصل تنفيذ عمليات مسح للمناطق المحررة وتطهيرها من الألغام الحوثية في إطار حرصها الدائم على حياة المواطنين وممتلكاتهم وبما يمكنهم من ممارسة حياتهم بأمن وسلام.

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