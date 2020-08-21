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بومبيو يحذّر: "قاسم سليماني" خطر يهدّد المجتمع الدولي

دعا إلى منعه من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى العمل على منع إيران من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

ووفق "رويترز" نبّه بومبيو؛ المجتمع الدولي أمس الثلاثاء، إلى انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على طهران في أكتوبر 2020، بالتزامن مع انتهاء حظرها على سفر سليماني.

وحثّ بومبيو؛ خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيدٍ من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة".

وقال: "منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين.. حملة ابتزاز دبلوماسي".

وختم: "سيكون أمام المجتمع الدولي كثير من الوقت قبل أن تتحرّر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بومبيو يحذّر: "قاسم سليماني" خطر يهدّد المجتمع الدولي
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى العمل على منع إيران من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

ووفق "رويترز" نبّه بومبيو؛ المجتمع الدولي أمس الثلاثاء، إلى انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على طهران في أكتوبر 2020، بالتزامن مع انتهاء حظرها على سفر سليماني.

وحثّ بومبيو؛ خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيدٍ من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة".

وقال: "منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين.. حملة ابتزاز دبلوماسي".

وختم: "سيكون أمام المجتمع الدولي كثير من الوقت قبل أن تتحرّر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:18 AM

بومبيو يحذّر: "قاسم سليماني" خطر يهدّد المجتمع الدولي

دعا إلى منعه من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إلى العمل على منع إيران من "خلق اضطرابات جديدة" بعد انتهاء حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

ووفق "رويترز" نبّه بومبيو؛ المجتمع الدولي أمس الثلاثاء، إلى انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على طهران في أكتوبر 2020، بالتزامن مع انتهاء حظرها على سفر سليماني.

وحثّ بومبيو؛ خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيدٍ من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى "فكر جديد لحل المشكلات القديمة".

وقال: "منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين.. حملة ابتزاز دبلوماسي".

وختم: "سيكون أمام المجتمع الدولي كثير من الوقت قبل أن تتحرّر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك".

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