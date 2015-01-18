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"مدارس شرورة" تُنهي جاهزيتها للعودة الحضورية لـ15 ألف طالب وطالبة

"الأسمري": تطوير خدمات النقل المدرسي وتطبيق الإجراءات الصحية

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة جاهزيتها واستعداد مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال كافة للعودة الحضورية الآمنة الأحد القادم؛ إذ ينتظم بمدارس البنين والبنات للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

وكانت "إدارة تعليم شرورة" قد قامت خلال الأيام الماضية بجهود متواصلة واجتماعات مع مديري المدارس ومديراتها، وجولات تفقدية وإشرافية وهندسية لضمان الجاهزية والاستعداد الكامل للعودة الحضورية، وتوفير الاحتياجات كافة التي تحقق الرحلة التعليمية الآمنة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والتواصل والتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي استعدادًا لتقديم الخدمة مع انطلاق اليوم الأول للعودة الحضورية.

وقد قدم مدير التعليم، الدكتور فايز بن علي الأسمري، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم المتواصل للتعليم، واستمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات رغم جائحة كورونا. مؤكدًا جاهزية جميع المدارس لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية حفاظًا على سلامة الطلبة.

كما قدَّم الشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بُعد، وأكد دورهم المهم في الوقت الحالي في التهيئة للأبناء للعودة الحضورية.

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"مدارس شرورة" تُنهي جاهزيتها للعودة الحضورية لـ15 ألف طالب وطالبة
سبق

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة جاهزيتها واستعداد مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال كافة للعودة الحضورية الآمنة الأحد القادم؛ إذ ينتظم بمدارس البنين والبنات للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

وكانت "إدارة تعليم شرورة" قد قامت خلال الأيام الماضية بجهود متواصلة واجتماعات مع مديري المدارس ومديراتها، وجولات تفقدية وإشرافية وهندسية لضمان الجاهزية والاستعداد الكامل للعودة الحضورية، وتوفير الاحتياجات كافة التي تحقق الرحلة التعليمية الآمنة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والتواصل والتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي استعدادًا لتقديم الخدمة مع انطلاق اليوم الأول للعودة الحضورية.

وقد قدم مدير التعليم، الدكتور فايز بن علي الأسمري، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم المتواصل للتعليم، واستمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات رغم جائحة كورونا. مؤكدًا جاهزية جميع المدارس لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية حفاظًا على سلامة الطلبة.

كما قدَّم الشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بُعد، وأكد دورهم المهم في الوقت الحالي في التهيئة للأبناء للعودة الحضورية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:05 PM

"مدارس شرورة" تُنهي جاهزيتها للعودة الحضورية لـ15 ألف طالب وطالبة

"الأسمري": تطوير خدمات النقل المدرسي وتطبيق الإجراءات الصحية

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علي حفول - شرورة
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أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة جاهزيتها واستعداد مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال كافة للعودة الحضورية الآمنة الأحد القادم؛ إذ ينتظم بمدارس البنين والبنات للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

وكانت "إدارة تعليم شرورة" قد قامت خلال الأيام الماضية بجهود متواصلة واجتماعات مع مديري المدارس ومديراتها، وجولات تفقدية وإشرافية وهندسية لضمان الجاهزية والاستعداد الكامل للعودة الحضورية، وتوفير الاحتياجات كافة التي تحقق الرحلة التعليمية الآمنة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، والتواصل والتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي استعدادًا لتقديم الخدمة مع انطلاق اليوم الأول للعودة الحضورية.

وقد قدم مدير التعليم، الدكتور فايز بن علي الأسمري، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم المتواصل للتعليم، واستمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات رغم جائحة كورونا. مؤكدًا جاهزية جميع المدارس لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية حفاظًا على سلامة الطلبة.

كما قدَّم الشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في التعليم عن بُعد، وأكد دورهم المهم في الوقت الحالي في التهيئة للأبناء للعودة الحضورية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

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