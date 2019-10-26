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الخطر "أكبر مما تتصور".. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام

بعد حادثة الرجل الصيني

دفع رجل ثمنًا باهظًا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد القدرة على الإبصار تمامًا بإحدى عينيه بعد تعرضه إلى جلطة داخلها.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن الرجل الذي يدعى وانغ، فقد بصره أثناء ممارسة لعبة على هاتفه الذكي، في مكان مظلم.

وذكر الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي في الصين، أن الرجل أصيب بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، بسبب تعرضه لجلطة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول الأطباء إن هذه الحالة تعرف أيضًا باسم "سكتة العين"، وتحدث بسبب انسداد أو ضيق الشرايين، التي تنقل الأكسجين إلى الشبكية، مشيرين إلى أنها تؤثر على نسبة بسيطة من مستخدمي الهواتف في الظلام.


وقال وانغ: "كنت أستخدم عيني اليمنى للنظر في هاتفي، كنت أرى بعض الكلمات لكن ليس كلها"، واعترف أنه كان يلعب عادة على هاتفه في الظلام بوقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة.

ومن جهة أخرى، يرى طبيب أميركي أن هذه الإصابة قد يتعرض لها كبار السن، الذين يعانون مشاكل في القلب، وفي هذا الوقت لا تكون مرتبطة باستخدام الهاتف الذكي.

وكشف الدكتور غاريث ليما، جراح الشبكية في مستشفى نيويورك: "لإثبات حدوث جلطة في العين، يجب أن تكون هناك أدلة. التشخيص يحتاج أسابيع للتأكد من هذا الأمر".

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الخطر "أكبر مما تتصور".. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام
سبق

دفع رجل ثمنًا باهظًا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد القدرة على الإبصار تمامًا بإحدى عينيه بعد تعرضه إلى جلطة داخلها.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن الرجل الذي يدعى وانغ، فقد بصره أثناء ممارسة لعبة على هاتفه الذكي، في مكان مظلم.

وذكر الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي في الصين، أن الرجل أصيب بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، بسبب تعرضه لجلطة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول الأطباء إن هذه الحالة تعرف أيضًا باسم "سكتة العين"، وتحدث بسبب انسداد أو ضيق الشرايين، التي تنقل الأكسجين إلى الشبكية، مشيرين إلى أنها تؤثر على نسبة بسيطة من مستخدمي الهواتف في الظلام.


وقال وانغ: "كنت أستخدم عيني اليمنى للنظر في هاتفي، كنت أرى بعض الكلمات لكن ليس كلها"، واعترف أنه كان يلعب عادة على هاتفه في الظلام بوقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة.

ومن جهة أخرى، يرى طبيب أميركي أن هذه الإصابة قد يتعرض لها كبار السن، الذين يعانون مشاكل في القلب، وفي هذا الوقت لا تكون مرتبطة باستخدام الهاتف الذكي.

وكشف الدكتور غاريث ليما، جراح الشبكية في مستشفى نيويورك: "لإثبات حدوث جلطة في العين، يجب أن تكون هناك أدلة. التشخيص يحتاج أسابيع للتأكد من هذا الأمر".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:22 PM

الخطر "أكبر مما تتصور".. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام

بعد حادثة الرجل الصيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دفع رجل ثمنًا باهظًا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد القدرة على الإبصار تمامًا بإحدى عينيه بعد تعرضه إلى جلطة داخلها.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، إن الرجل الذي يدعى وانغ، فقد بصره أثناء ممارسة لعبة على هاتفه الذكي، في مكان مظلم.

وذكر الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي في الصين، أن الرجل أصيب بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، بسبب تعرضه لجلطة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، يقول الأطباء إن هذه الحالة تعرف أيضًا باسم "سكتة العين"، وتحدث بسبب انسداد أو ضيق الشرايين، التي تنقل الأكسجين إلى الشبكية، مشيرين إلى أنها تؤثر على نسبة بسيطة من مستخدمي الهواتف في الظلام.


وقال وانغ: "كنت أستخدم عيني اليمنى للنظر في هاتفي، كنت أرى بعض الكلمات لكن ليس كلها"، واعترف أنه كان يلعب عادة على هاتفه في الظلام بوقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة.

ومن جهة أخرى، يرى طبيب أميركي أن هذه الإصابة قد يتعرض لها كبار السن، الذين يعانون مشاكل في القلب، وفي هذا الوقت لا تكون مرتبطة باستخدام الهاتف الذكي.

وكشف الدكتور غاريث ليما، جراح الشبكية في مستشفى نيويورك: "لإثبات حدوث جلطة في العين، يجب أن تكون هناك أدلة. التشخيص يحتاج أسابيع للتأكد من هذا الأمر".

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