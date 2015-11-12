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في حالة غير طبيعية.. شرطة مكة تطيح بحارق العملة النقدية المزيفة

إجراءات البحث أسفرت عن تحديد هويته وضبطه عقب الفيديو المتداول

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة أن إجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي قام بحرق عملة نقدية مزيفة في فيديو متداول وتم القبض عليه.

وتفصيلاً، أفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وقال المتحدث: المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وتم توقيفه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في حالة غير طبيعية.. شرطة مكة تطيح بحارق العملة النقدية المزيفة
سبق

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة أن إجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي قام بحرق عملة نقدية مزيفة في فيديو متداول وتم القبض عليه.

وتفصيلاً، أفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وقال المتحدث: المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وتم توقيفه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:05 PM

في حالة غير طبيعية.. شرطة مكة تطيح بحارق العملة النقدية المزيفة

إجراءات البحث أسفرت عن تحديد هويته وضبطه عقب الفيديو المتداول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة أن إجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي قام بحرق عملة نقدية مزيفة في فيديو متداول وتم القبض عليه.

وتفصيلاً، أفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي بأنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بحرق عملة نقدية مزيفة، أسفرت إجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وقال المتحدث: المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، وكان في حالة غير طبيعية، وتم توقيفه، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.

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