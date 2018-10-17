قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.
وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.
"الأرصاد": حالة عدم استقرار تضرب أجواء المملكة.. وسنعلن المناطق المتأثرة لاحقاً
قالت: تشمل هطولات مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة على مناطقها
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.
وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
"الأرصاد": حالة عدم استقرار تضرب أجواء المملكة.. وسنعلن المناطق المتأثرة لاحقاً
قالت: تشمل هطولات مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة على مناطقها
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.
وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.