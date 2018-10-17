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"الأرصاد": حالة عدم استقرار تضرب أجواء المملكة.. وسنعلن المناطق المتأثرة لاحقاً

قالت: تشمل هطولات مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة على مناطقها

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.
وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": حالة عدم استقرار تضرب أجواء المملكة.. وسنعلن المناطق المتأثرة لاحقاً
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.
وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
01:57 PM

"الأرصاد": حالة عدم استقرار تضرب أجواء المملكة.. وسنعلن المناطق المتأثرة لاحقاً

قالت: تشمل هطولات مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة على مناطقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,980

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس إنه من المتوقع -بمشيئة الله- تعرض أجواء المملكة لحالة عدم استقرار وهطول أمطار مسبوقة برياح نشطة وتفاوت في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": إن الحالة تبدأ من منتصف الأسبوع القادم على مناطق شمال وأجزاء من غرب ووسط المملكة.
وكشفت أنه سيتم التنويه عن المناطق المتأثرة في تقرير مفصل لاحقاً.

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