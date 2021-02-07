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هل مؤشرات إصابات "كورونا" بالمملكة تكشف عن موجة ثانية؟ مختص يجيب

قال: السعودية⁩ أقل دول العالم في تسجيل الحالات.. والإجراءات الصحية استباقية

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن المملكة⁩ أقل دول العالم في تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛⁩ وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كاشفاً أننا سنشاهد خلال أسبوعين تأثير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي، وذلك بتسجيل انخفاض في أعداد الحالات بإذن الله.

⁧وقال "الأزرقي" لبرنامج اليوم⁩ على قناة "الإخبارية": "أسهمت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي أطلقتها الدولة ممثلة بوزارة الصحة والقطاعات الأخرى في الحد ومنع تفشي الجائحة منذ بدايتها"، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى قمة الوباء بتسجيل ما يقارب 5900 حالة في يوم واحد في منتصف الشهر السادس، ثم انخفضت الحالات بشكل كبير جداً إلى أن سجلنا 81 إصابة فقط في اليوم الواحد في بداية شهر يناير الماضي.

وأضاف: "لكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة من بداية شهر يناير إلى اليوم 7 فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل أعداد الإصابات، وذلك من أقل عدد 81 حالة، إلى أربعة أضعاف الإصابات بتسجيل أكثر من 300 حالة في اليوم؛ وهذا ربما نكون على أبواب موجة ثانية من الفيروس".

وأردف: "الموجة الثانية من الجائحة التي حصلت في أوروبا وأمريكا كانت أعنف وأشد بكثير من الأولى، ووصلت الإصابات لثلاثة أضعاف الموجة الأولى".

وتابع: "ندعو الله ألا ندخل في الموجة الثانية"، متسائلاً: "هل الارتفاع في أعداد الإصابات إشارة وإيعاز لدخول موجة ثانية أم لا؟"، مستدركاً: "لكن الإجراءات الاحترازية التي تطبق الآن لمنع انتشار الفيروس ستمنع من دخولنا موجة ثانية -بإذن الله- ووقف الارتفاع في أعداد الحالات.

وطالب "الأزرقي" الجميع بالتزام الاجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية كأسلوب حياة وسلوك صحي يومي؛ من أجل الوصول لتسجيل انخفاض في منحنى الوباء؛ وذلك من خلال التزام التباعد الاجتماعي مسافة مترين فأكثر؛ لمنع انتشار الرذاذ الذي ينقل الفيروس عن طريق الكلام والحديث، مؤكداً أهمية لبس الكمامة أثناء الخروج من المنزل والتواجد بين الناس، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة.

استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل مؤشرات إصابات "كورونا" بالمملكة تكشف عن موجة ثانية؟ مختص يجيب
سبق

أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن المملكة⁩ أقل دول العالم في تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛⁩ وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كاشفاً أننا سنشاهد خلال أسبوعين تأثير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي، وذلك بتسجيل انخفاض في أعداد الحالات بإذن الله.

⁧وقال "الأزرقي" لبرنامج اليوم⁩ على قناة "الإخبارية": "أسهمت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي أطلقتها الدولة ممثلة بوزارة الصحة والقطاعات الأخرى في الحد ومنع تفشي الجائحة منذ بدايتها"، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى قمة الوباء بتسجيل ما يقارب 5900 حالة في يوم واحد في منتصف الشهر السادس، ثم انخفضت الحالات بشكل كبير جداً إلى أن سجلنا 81 إصابة فقط في اليوم الواحد في بداية شهر يناير الماضي.

وأضاف: "لكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة من بداية شهر يناير إلى اليوم 7 فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل أعداد الإصابات، وذلك من أقل عدد 81 حالة، إلى أربعة أضعاف الإصابات بتسجيل أكثر من 300 حالة في اليوم؛ وهذا ربما نكون على أبواب موجة ثانية من الفيروس".

وأردف: "الموجة الثانية من الجائحة التي حصلت في أوروبا وأمريكا كانت أعنف وأشد بكثير من الأولى، ووصلت الإصابات لثلاثة أضعاف الموجة الأولى".

وتابع: "ندعو الله ألا ندخل في الموجة الثانية"، متسائلاً: "هل الارتفاع في أعداد الإصابات إشارة وإيعاز لدخول موجة ثانية أم لا؟"، مستدركاً: "لكن الإجراءات الاحترازية التي تطبق الآن لمنع انتشار الفيروس ستمنع من دخولنا موجة ثانية -بإذن الله- ووقف الارتفاع في أعداد الحالات.

وطالب "الأزرقي" الجميع بالتزام الاجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية كأسلوب حياة وسلوك صحي يومي؛ من أجل الوصول لتسجيل انخفاض في منحنى الوباء؛ وذلك من خلال التزام التباعد الاجتماعي مسافة مترين فأكثر؛ لمنع انتشار الرذاذ الذي ينقل الفيروس عن طريق الكلام والحديث، مؤكداً أهمية لبس الكمامة أثناء الخروج من المنزل والتواجد بين الناس، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:48 PM

هل مؤشرات إصابات "كورونا" بالمملكة تكشف عن موجة ثانية؟ مختص يجيب

قال: السعودية⁩ أقل دول العالم في تسجيل الحالات.. والإجراءات الصحية استباقية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن المملكة⁩ أقل دول العالم في تسجيل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛⁩ وذلك بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كاشفاً أننا سنشاهد خلال أسبوعين تأثير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي، وذلك بتسجيل انخفاض في أعداد الحالات بإذن الله.

⁧وقال "الأزرقي" لبرنامج اليوم⁩ على قناة "الإخبارية": "أسهمت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي أطلقتها الدولة ممثلة بوزارة الصحة والقطاعات الأخرى في الحد ومنع تفشي الجائحة منذ بدايتها"، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى قمة الوباء بتسجيل ما يقارب 5900 حالة في يوم واحد في منتصف الشهر السادس، ثم انخفضت الحالات بشكل كبير جداً إلى أن سجلنا 81 إصابة فقط في اليوم الواحد في بداية شهر يناير الماضي.

وأضاف: "لكننا لاحظنا في الفترة الأخيرة من بداية شهر يناير إلى اليوم 7 فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل أعداد الإصابات، وذلك من أقل عدد 81 حالة، إلى أربعة أضعاف الإصابات بتسجيل أكثر من 300 حالة في اليوم؛ وهذا ربما نكون على أبواب موجة ثانية من الفيروس".

وأردف: "الموجة الثانية من الجائحة التي حصلت في أوروبا وأمريكا كانت أعنف وأشد بكثير من الأولى، ووصلت الإصابات لثلاثة أضعاف الموجة الأولى".

وتابع: "ندعو الله ألا ندخل في الموجة الثانية"، متسائلاً: "هل الارتفاع في أعداد الإصابات إشارة وإيعاز لدخول موجة ثانية أم لا؟"، مستدركاً: "لكن الإجراءات الاحترازية التي تطبق الآن لمنع انتشار الفيروس ستمنع من دخولنا موجة ثانية -بإذن الله- ووقف الارتفاع في أعداد الحالات.

وطالب "الأزرقي" الجميع بالتزام الاجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية كأسلوب حياة وسلوك صحي يومي؛ من أجل الوصول لتسجيل انخفاض في منحنى الوباء؛ وذلك من خلال التزام التباعد الاجتماعي مسافة مترين فأكثر؛ لمنع انتشار الرذاذ الذي ينقل الفيروس عن طريق الكلام والحديث، مؤكداً أهمية لبس الكمامة أثناء الخروج من المنزل والتواجد بين الناس، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة.

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