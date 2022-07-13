الصين تعاقب مسؤولين أمريكيين على خلفية دعمهم لقضية المسلمين الويغور

بينهم السناتور الجمهوري ماركو روبيو

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة، شملت السناتور الجمهوري ماركو روبيو، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار؛ بسبب ما يقال عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الويغور المسلمة.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عن العقوبات خلال إفادة صحفية يومية.