النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

قال: "الرباعي" اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر وتحمي أمنه

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة أزمة قطر بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر": "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف: "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"
سبق

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة أزمة قطر بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر": "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف: "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
07:02 PM

موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر"

قال: "الرباعي" اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر وتحمي أمنه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,845

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة أزمة قطر بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر": "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف: "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,705
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,969
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,711
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,939

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة